Самый вкусный вафельный торт с оригинальным кремом: идеальный десерт для праздничного стола
Самый простой в приготовлении и очень вкусный домашний торт – вафельный. Готовить его можно с очень разными начинками, добавляя ягоды, джем, шоколад, орешки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего вафельного торта с ореховой прослойкой.
Ингредиенты:
- Вафельные лепешки – 1 упаковка
- Сгущенное вареное молоко – 1 банка (370 г)
- Арахис жареный –150 г
- Арахисовая паста – 200 г
- Шоколад черный – 200 г
- Масло сливочное – 50 г
- Соль
Способ приготовления:
1. Арахис перебиваем в крошку и добавляем к сгущенному молоку. Сверху посыпаем щепоткой соли для баланса вкуса.
2. Шоколад топим на водяной бане со сливочным маслом. Ставим воду на огонь, доводим до кипения, снимаем с огня и уже тогда ставим сверху миску с шоколадом и маслом.
3. Перемазываем торт: на нижний корж выложите половину арахисовой пасты, накройте вафлями, сверх сгущенным молоко с орехами, накройте вафлей, сверху шоколад, и так по кругу пока не закончится крем. Верхний корж должен быть без ничего, так как сверху мы поставим доску и груз, чтобы торт стал более плотный. И в таком виде прячем в холод на 1-2 часа.
Далее покрываем оставшимся шоколадом и подаем!
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