Самый вкусный вафельный торт с оригинальным кремом: идеальный десерт для праздничного стола

Самый простой в приготовлении и очень вкусный домашний торт – вафельный. Готовить его можно с очень разными начинками, добавляя ягоды, джем, шоколад, орешки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего вафельного торта с ореховой прослойкой.

Ингредиенты:

Вафельные лепешки – 1 упаковка

Сгущенное вареное молоко – 1 банка (370 г)

Арахис жареный –150 г

Арахисовая паста – 200 г

Шоколад черный – 200 г

Масло сливочное – 50 г

Соль

Способ приготовления:

1. Арахис перебиваем в крошку и добавляем к сгущенному молоку. Сверху посыпаем щепоткой соли для баланса вкуса.

2. Шоколад топим на водяной бане со сливочным маслом. Ставим воду на огонь, доводим до кипения, снимаем с огня и уже тогда ставим сверху миску с шоколадом и маслом.

3. Перемазываем торт: на нижний корж выложите половину арахисовой пасты, накройте вафлями, сверх сгущенным молоко с орехами, накройте вафлей, сверху шоколад, и так по кругу пока не закончится крем. Верхний корж должен быть без ничего, так как сверху мы поставим доску и груз, чтобы торт стал более плотный. И в таком виде прячем в холод на 1-2 часа.

Далее покрываем оставшимся шоколадом и подаем!

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