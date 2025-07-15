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Самый полезный и легкий салат из рукколы и авокадо, который можно есть на ночь: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт салата

Если вы хотите приготовить очень легкий, но при этом вкусный салат, идеальной основой будет всегда – зелень, овощи. А для более сытного варианта добавьте в основу морепродукты, сыр, яйца.

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Зелень для салатов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с авокадо и рыбой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 50 г рукколы
  • 4-5 томатов черри
  • 100 г слабосоленой рыбы
  • 1 авокадо
  • 1 огурец
  • крем-сыр

Для соуса:

  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. французской горчицы
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, зелень помойте.

Основа для салата

2. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

3. Выложите на блюдо зелень, сверху овощи, рыбу, крем-сыр и полейте соусом.

Готовый салат

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