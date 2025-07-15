Самый полезный и легкий салат из рукколы и авокадо, который можно есть на ночь: делимся рецептом

Если вы хотите приготовить очень легкий, но при этом вкусный салат, идеальной основой будет всегда – зелень, овощи. А для более сытного варианта добавьте в основу морепродукты, сыр, яйца.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с авокадо и рыбой.

Ингредиенты:

50 г рукколы

4-5 томатов черри

100 г слабосоленой рыбы

1 авокадо

1 огурец

крем-сыр

Для соуса:

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. французской горчицы

1 ч.л. меда

1 ч.л. лимонного сока

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи, зелень помойте.

2. Смешайте все для соуса.

3. Выложите на блюдо зелень, сверху овощи, рыбу, крем-сыр и полейте соусом.

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