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Самый полезный и легкий салат из рукколы и авокадо, который можно есть на ночь: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить очень легкий, но при этом вкусный салат, идеальной основой будет всегда – зелень, овощи. А для более сытного варианта добавьте в основу морепродукты, сыр, яйца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с авокадо и рыбой.
Ингредиенты:
- 50 г рукколы
- 4-5 томатов черри
- 100 г слабосоленой рыбы
- 1 авокадо
- 1 огурец
- крем-сыр
Для соуса:
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. французской горчицы
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. лимонного сока
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи, зелень помойте.
2. Смешайте все для соуса.
3. Выложите на блюдо зелень, сверху овощи, рыбу, крем-сыр и полейте соусом.
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