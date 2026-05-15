Самому молодому освобожденному – 21 год, самому старшему – 62: подробности об украинцах, которых удалось вернуть из плена РФ

В пятницу, 15 мая, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. На родную землю вернулись 205 наших граждан: самому старшему освобожденному – 62 года, а самому молодому – 62.

Подробности сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что среди освобожденных – представители разных родов войск, в частности, десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты.

205 украинцев вернулись на Родину

"74-й обмен: 205 украинцев дома!" Это первая часть большого обмена в рамках "1000" на "1000". На Родину возвращаются военные ВСУ, в том числе ТрО, НГУ, ГПСУ. Среди освобожденных – военнослужащие "Азова", – говорится в сообщении.

Омбудсмен подчеркнул, что этот обмен является особенным, ведь 95% освобожденных сегодня военных попали в плен еще в 2022 году (193 из 205 защитников). Среди них значительная часть защитников Мариуполя, в частности с "Азовстали", а также украинский военный, который был осужден в России и впоследствии помилован.

Многие освобожденные возвращаются с тяжелыми ранениями, подорванным здоровьем и серьезными психологическими последствиями. Часть бойцов была эвакуирована с "Азовстали" уже в раненом состоянии, и теперь всем им предстоит длительная реабилитация, а также восстановление документов и банковских счетов.

Что еще известно об освобожденных пленных:

– это представители разных родов войск: десантно-штурмовых, мотопехотных, механизированных, морской пехоты;

– домой возвращаются преимущественно рядовой и сержантский состав, есть также офицеры и капитаны;

– все были подтверждены в плену через МККК;

– самому молодому освобожденному – 21 год, самому старшему – 62 года;

– двое возвращенных – именинники, им 40 и 36 лет;

– 21 Защитник имел или совсем скоро будет иметь день рождения в мае.

– среди возвращенных есть 5 человек с одинаковой фамилией.

По словам Лубинца, обмен стал результатом работы переговорной группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в состав которой входят представители различных государственных органов. Непосредственно на месте также работали представители штаба в системе сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса, а в регионах – Андрей Крючков и Тарас Подворный.

"За каждым таким событием стоят месяцы ожидания, борьбы и неизвестности. Российский плен для многих украинцев стал местом жестоких испытаний, нечеловеческих условий содержания, психологического и физического давления. Именно поэтому возвращение наших людей – это не просто событие, а чрезвычайно важный гуманитарный процесс и общая победа всего государства! Особенно приятно, что обмен состоялся в Международный день семьи – и 205 семей сегодня воссоединятся снова!" – отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Отдельно Лубинец поблагодарил представителей США и Объединенных Арабских Эмиратов за важное посредничество и содействие

"Украина продолжает бороться за каждого и каждую. Военные различных подразделений, добровольцы, азовцы, пограничники, нацгвардейцы, морпехи, гражданские – все должны вернуться домой. Ведь жизнь человека и его свобода является высшей ценностью!" – резюмировал он.

