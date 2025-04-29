"Самой холодной ночь окажется в Крыму": синоптик дала прогноз на последний день апреля. Карта

В последний день апреля в Украине ожидается теплая погода. В среднем столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Однако ночью еще будет довольно прохладно – всего +6…+10 градусов.

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Самой холодной ночь окажется в Крыму. На полуострове синоптики прогнозируют +2…+5 градусов. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко

Дожди 30 апреля возможны только в западных областях и в восточной части Украины. По информации синоптика, кроме востока и запада на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В Киеве апрель завершится комфортной погодой. Воздух в столице прогреется до +19 градусов.

В то же время Украинский гидрометцентр прогнозирует осадки 30 апреля только в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. На западе Украины и на остальной территории страны ожидается переменная облачность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Напомним, что последствия глобального изменения климата уже оказывают существенное влияние на большую часть нашей планеты. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время изменение климата и глобальное потепление приведут к росту катастроф.

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