'Самое главное – не святая вода': митрополит Драбинко объяснил нюанс с пасками, которые продаются уже 'освященными'

На Пасху, во время освящения пасок в церкви, важно личное присутствие человека, который имеет возможность поблагодарить Бога за все, что он ему дал. Самое главное не святая вода, а искренняя молитва, с которой верующие идут в храм.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Александр Драбинко. Он подчеркнул, что заранее "освященные" паски, которые продаются в магазине, не имеют в себе какой-либо энергетики.

"Мы приносим паски и пасхальные корзины, благодарим Бога за то, что Он нам дал, и получаем благословения. Поэтому должно быть наше непосредственное присутствие в храме со словами благодарности", – отметил митрополит.

Он подчеркнул, что пасси не святятся, а благословляются и добавил, что во время благословения пасхальной корзины главной является не святая вода, которой она окропляется, а "молитва человека, который ставит эту корзину перед лицом Бога, благодарит Его за то, что Он дал, и потом это все с благодарением Богу потребляет".

По словам митрополита Александра, пасхальная корзина в Украине имела не только религиозное значение, но и важную социальную миссию – помочь бедным. Он проинформировал, что у храмов всегда присутствовали бедные люди, которые не могли праздновать из-за отсутствия пищи. Более богатые прихожане приносили в церковь щедрые корзины, из которых значительную часть отдавали нуждающимся, чтобы те тоже могли почувствовать радость великого праздника.

Именно с этим связана украинская традиция приносить на кладбище еду.

"Эти яйца, конфеты не воронам раскладывали, а людям, у которых нечего было есть", – рассказал владыка.

Напомним, митрополит Драбинко пояснил, что "дубайские" паски и "суши" паски являются "маркетинговым ходом", не имеющим никакого отношения к Пасхе.

"Люди просто зарабатывают на этом деньги. К христианству и Пасхе это никакого отношения не имеет, хотя и используется определенная церковная атрибутика и символика", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода на Пасху порадует украинцев теплом, однако указала на нюанс.

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