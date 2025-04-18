'Люди просто зарабатывают на этом деньги': митрополит Драбинко высказался о 'дубайских' пасках и объяснил, что является главным в праздник

В преддверии Пасхи в Украине, кроме привычных пасок, предлагают также только "верхушки" для них, "паски" из ингредиентов для суши и "дубайские" паски с фисташковым кремом и маскарпоне. В Православной церкви Украины эти новые "тренды" называют "маркетинговым ходом", не имеющим никакого отношения к Пасхе.

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Такое мнение высказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. Он также ответил на вопрос, как Церковь относится к наличию таких "пасок" в пасхальной корзине и что на самом деле делает выпечку атрибутом главного христианского праздника.

Продажу в Украине только верхушек пасок, глазури и посыпки, "пасок" из ингредиентов для суши, "дубайских" пасок и выпечки с каннабисом и др. Драбинко назвал "маркетинговым ходом".

"Люди просто зарабатывают на этом деньги. К христианству и Пасхе это никакого отношения не имеет, хотя и используется определенная церковная атрибутика и символика. Так же, как День влюбленных, День святого Валентина, не имеет никакого отношения к этому святому", – отметил он.

Он подчеркнул, что в случае с наполнением пасхальной корзины, которую верующие несут в храмы на Пасху, важно, чтобы все продукты в ней были сделаны "своими руками и с любовью", если есть такая возможность. По убеждению митрополита, испеченная собственноручно по старинному семейному рецепту паска намного более ценна, чем приобретенная в магазине.

"Человек прилагает свои усилия, свой труд для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он дает нам этот праздник. Фактически, принося эти продукты перед лицом Бога, мы благодарим Его за такую возможность все это иметь у себя на столе и делиться этим со своим ближним", – пояснил митрополит.

Выпекание пасок собственноручно Драбинко сравнил с пением в церкви, которое никогда не включают в записи и которое всегда звучит вживую, "поскольку церковное пение – это проявление таланта, который мы дарим Богу на каждой литургии".

"Каждый раз мы должны прилагать свою работу и свою любовь к тому труду, который мы делаем, благодаря тем талантам, которыми нас одарил Господь", – подчеркнул митрополит.

Отдельно он затронул тему "дубайской" паски и "дубайского" шоколада в пасхальной корзине.

"При чем Дубай к украинской пасхальной корзине? Мы благодарим Бога не за Дубай, не за фисташковый крем, а за то, что мы сделали своими руками или сделали наши ближние на нашей родной земле. Мы показываем Богу, что мы сделали, используя данные Им таланты, и благодарим Его за это. Конечно, те, кто идет освящать пасхальные корзины в Дубае, могут положить туда "дубайский" шоколад, если они над ним работали", – заявил Драбинко.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине завирусились причудливые тренды на Пасху-2025. Кроме традиционных пасок, в супермаркетах предлагают приобрести также мясные, ролл-паски и верхушки.

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