Погода на Пасху удивит: в Гидрометцентре озвучили подробный прогноз по регионам Украины

В ближайшие дни погода в Украине будет достаточно комфортной и весенней. В частности, отличный прогноз и на 20 апреля, когда христиане будут отмечать Пасху. Идиллию немного испортит лишь "ощутимый и довольно интенсивный" ветерок, преимущественно с юго-востока, который вместе с тем принесет более теплую воздушную массу.

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После Пасхальных праздников в Украине возможны погодные изменения. Третья декада месяца может быть не такой весенне-летней, как вторая. Однако, с большой долей вероятности, ночных заморозков уже не будет.

Детальным прогнозом погоды в Украине на Пасху, канун и несколько дней после праздника в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в пятницу, субботу и воскресенье: настоящее лето

В пятницу, 18 апреля, синоптики прогнозируют день преимущественно без осадков. "Только на Закарпатье и Прикарпатье днем могут быть небольшие кратковременные дожди, местами грозы, но в основном дожди, характерные для теплого периода", – пояснила Наталья Птуха. Ночью ожидается температура +7…+12 градусов, днем +18…+23 градуса, а на Закарпатье – до +26 градусов.

В субботу, 19 апреля, день также пройдет преимущественно без осадков. "Остается только Закарпатье и Прикарпатье. В дневные часы в большинстве западных областей снова местами могут быть небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. Будет определенная нестабильность в атмосфере", – объяснила синоптик. При этом ночные температуры ожидаются на уровне +7…+12 градусов, а днем +18…+23 градуса. В то же время в западных областях за счет облачности воздух днем может прогреваться немного меньше, до +19…+20 градусов.

На Пасху, 20 апреля, синоптики ожидают погоду без осадков, и только в Карпатском регионе местами утром и днем возможны кратковременные дожди с грозами. "Температура остается высокой. Ночью +6…+12 градусов, днем +17…+24 градуса. В Карпатах и на побережье морей днем еще +13…+18 градусов", – уточнила Наталья Птуха.

После Пасхи погода в Украине может измениться

С понедельника, 21 апреля, в Украине могут произойти изменения погоды, но пока что незначительные. В этот день в большинстве регионов осадков не ожидается, хотя на западе и на севере могут быть локальные кратковременные дожди.

"Температурный фон пока будет удерживаться в этих пределах, а определенные сдвиги, колебания температуры, ведь она не может все время быть одной, возможны после 24-25 апреля", – предупредила Наталья Птуха. В частности, могут быть более интенсивные атмосферные фронты с северо-запада. Как они повлияют на погоду, в Гидрометцентре должны уточнить позже.

Ожидается ли похолодание в Украине

"По расчетам на сегодняшний день, температурный фон может немного снизиться, но насколько, и будет ли это снижение, или произойдут перестройки в атмосфере, сейчас сложно сказать", – добавила синоптик.

По ее словам, можно надеяться, что в последнюю декаду апреля заморозков уже не будет. "Пока, по расчетам, интенсивных резких заходов арктического воздуха не прогнозируем. Но, конечно же, будем уточнять. Ведь архивные данные помнят заморозки и в мае, и даже в июне", – отметила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды для каждого региона Украины от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на каждый день до понедельника, 21 апреля. Согласно им погода в Украине на Пасху, в канун и после праздника будет почти летней.

Так, в пятницу, 18 апреля, в стране установится теплая погода без осадков. Лишь на юго-западе возможны кратковременные дожди. Ночью воздух будет прогреваться до +9… +12 градусов, днем до +25 градусов на западе, до +20 градусов на юге, до +23 градусов на востоке и до +22 градусов на остальной территории страны.

В субботу, 19 апреля, погода на большей территории страны будет похожа на погоду предыдущего дня. Только в западных регионах ожидаются кратковременные дожди и незначительное похолодание – температура воздуха днем снизится до отметки +17…+19 градусов, но ночные температуры останутся неизменными.

В воскресенье, 20 апреля, практически на всей территории страны температуры снова сравняются. В ночные часы ожидается +8…+11 градусов, днем воздух будет прогреваться до +23 градусов. Кроме отдельных западных и юго-западных регионов, осадков не ожидается.

В понедельник, 21 апреля, Гидрометцентр прогнозирует небольшие осадки на западе, юго-западе, северо-западе и востоке страны. В то же время это не приведет к похолоданию, ведь и в этих регионах, как на остальной территории Украины, будут сохраняться достаточно высокие температуры: ночью до +11 градусов, а днем до +23 градусов.