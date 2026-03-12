Самая удачная белковая глазурь для паски, которая не будет трескаться: готовится 2 минуты

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля. К этому празднику украинцы традиционно готовят богатый стол, который символизирует окончание самого строгого поста в году. Вот основные тренды и классические элементы пасхального меню: главные символы – паска и крашанки. Яйца (крашанки) все чаще красят натуральными красителями: куркумой (желтый), каркаде (синий/графитовый) или традиционной луковой шелухой (терракотовый). А вот паски можно делать как из теста, так и просто из творога.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и главное – удачной глазури для паски из белков.

Ингредиенты на 4-5 пасочек:

100 г белков

200 г сахара

1/3 ч.л. лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. В небольшой кастрюле кипятим воду, кладем сверху миску чтобы она не касалась воды, и помешивая белки с сахаром доводим до растворения сахара, постоянно помешиваем, чтобы белки не свернулись.

2. Чтобы понять, что сахар растворился - белковую массу берем сухими пальчиками и слегка перетираем, так вы почувствуете есть ли еще крупинки сахара.

3. Взбиваем миксером сразу на высоких оборотах до стойких пиков и декорируем пасочки.

