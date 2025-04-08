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Самая удачна глазурь для пасок "Швейцарская меренга": нужно всего 3 ингредиента
Самое лучшее украшение для пасок – безусловно глазурь. Готовить ее можно из сахарной пудры, яичного белка, шоколада, какао.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури для пасок "Швейцарская меренга".
Ингредиенты:
- 200 г сахара
- 100 г белка
- щепотка лимонной кислоты
Способ приготовления:
1. Смешайте сахар и белок, поставьте на водяную баню, перемешивайте.
2. Взбейте эту смесь добавляя сок лимона.
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