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Самая удачна глазурь для пасок "Швейцарская меренга": нужно всего 3 ингредиента

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
417
Самая удачна глазурь для пасок 'Швейцарская меренга': нужно всего 3 ингредиента

Самое лучшее украшение для пасок – безусловно глазурь. Готовить ее можно из сахарной пудры, яичного белка, шоколада, какао.

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Вкусная глазурь для пасок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури для пасок "Швейцарская меренга".

Рецепт глазури

Ингредиенты:

  • 200 г сахара
  • 100 г белка
  • щепотка лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар и белок, поставьте на водяную баню, перемешивайте.

Основа для глазури

2. Взбейте эту смесь добавляя сок лимона.

Готовая глазурь

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