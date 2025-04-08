Самая удачна глазурь для пасок 'Швейцарская меренга': нужно всего 3 ингредиента

Самое лучшее украшение для пасок – безусловно глазурь. Готовить ее можно из сахарной пудры, яичного белка, шоколада, какао.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и удачной глазури для пасок "Швейцарская меренга".

Ингредиенты:

200 г сахара

100 г белка

щепотка лимонной кислоты

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар и белок, поставьте на водяную баню, перемешивайте.

2. Взбейте эту смесь добавляя сок лимона.

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