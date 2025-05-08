Салат "Минутка" из свежих огурцов и редиски: рецепт самого вкусного летнего блюда

Салат из свежих овощей – лучшее блюдо для полезного перекуса, а также обеда и ужина. Лучшими продуктами для таких блюд будут свежие овощи, зелень, а для более сытного варианта можно добавить сыр, яйца, морепродукты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего, легкого салата из огурцов, с редиской и горошком.

Ингредиенты:

Огурец – 3 шт.

Горошек молодой – 200 г

Редис – 200 г

Фета – 100 г

Для заправки:

Йогурт без добавок – 3 ст. л.

Майонез – 1 ст. л.

Зелень – разная

Сок лимона – пол столовой ложки

Чеснок – 1 зуб.

Способ приготовления:

1. Огурцы, редис и зелень нарезаем одинаковыми кусками.

2. Добавляем измельченную фету.

3. Для соуса: просто смешаем все ингредиенты. Заправьте соусом салат, перемешайте и можно есть!

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