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Салат "Минутка" из свежих огурцов и редиски: рецепт самого вкусного летнего блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Рецепт салата

Салат из свежих овощей – лучшее блюдо для полезного перекуса, а также обеда и ужина. Лучшими продуктами для таких блюд будут свежие овощи, зелень, а для более сытного варианта можно добавить сыр, яйца, морепродукты. 

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Салат из свежих овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего, легкого салата из огурцов, с редиской и горошком. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Огурец – 3 шт. 
  • Горошек молодой – 200 г
  • Редис – 200 г
  • Фета – 100 г

Для заправки:

  • Йогурт без добавок – 3 ст. л. 
  • Майонез – 1 ст. л. 
  • Зелень – разная 
  • Сок лимона – пол столовой ложки
  • Чеснок – 1 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Огурцы, редис и зелень нарезаем одинаковыми кусками.

Свежие овощи

2. Добавляем измельченную фету.

Соус для блюда

3. Для соуса: просто смешаем все ингредиенты. Заправьте соусом салат, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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