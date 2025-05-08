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Салат "Минутка" из свежих огурцов и редиски: рецепт самого вкусного летнего блюда
Салат из свежих овощей – лучшее блюдо для полезного перекуса, а также обеда и ужина. Лучшими продуктами для таких блюд будут свежие овощи, зелень, а для более сытного варианта можно добавить сыр, яйца, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего, легкого салата из огурцов, с редиской и горошком.
Ингредиенты:
- Огурец – 3 шт.
- Горошек молодой – 200 г
- Редис – 200 г
- Фета – 100 г
Для заправки:
- Йогурт без добавок – 3 ст. л.
- Майонез – 1 ст. л.
- Зелень – разная
- Сок лимона – пол столовой ложки
- Чеснок – 1 зуб.
Способ приготовления:
1. Огурцы, редис и зелень нарезаем одинаковыми кусками.
2. Добавляем измельченную фету.
3. Для соуса: просто смешаем все ингредиенты. Заправьте соусом салат, перемешайте и можно есть!
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