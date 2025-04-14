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Салат из пекинской капусты по-новому: рецепт блюда для пасхального стола
Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусный салатов, а также из нее можно делать голубцы. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, а также грибами, мясом, морепродуктами, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с твердым сыром и сметаной.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста
- Грибы
- Сыр твердый
- Орехи
- Чеснок
- Сметана или йогурт
- Специи
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нарежьте.
2. Сыр натрите, грибы поджарьте со специями.
3. Смешайте сметану с тертым чесноком, заправьте салат.
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