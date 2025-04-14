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Салат из пекинской капусты по-новому: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
576
Рецепт блюда

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусный салатов, а также из нее можно делать голубцы. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, а также грибами, мясом, морепродуктами, сырами.

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с твердым сыром и сметаной. 

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста
  • Грибы 
  • Сыр твердый 
  • Орехи 
  • Чеснок 
  • Сметана или йогурт 
  • Специи

Способ приготовления: 

1. Капусту мелко нарежьте.

Капуста для блюда

2. Сыр натрите, грибы поджарьте со специями. 

Приготовление салата

3. Смешайте сметану с тертым чесноком, заправьте салат. 

Готовый салат

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