Салат из пекинской капусты по-новому: рецепт блюда для пасхального стола

Пекинская капуста – идеальный овощ для приготовления вкусный салатов, а также из нее можно делать голубцы. Стоит отметить, что она хорошо сочетается со всеми овощами, а также грибами, мясом, морепродуктами, сырами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с твердым сыром и сметаной.

Ингредиенты:

Пекинская капуста

Грибы

Сыр твердый

Орехи

Чеснок

Сметана или йогурт

Специи

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нарежьте.

2. Сыр натрите, грибы поджарьте со специями.

3. Смешайте сметану с тертым чесноком, заправьте салат.

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