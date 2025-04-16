Салат из пекинской капусты и крабовых палочек: рецепт блюда для пасхального стола

Пекинская капуста – очень бюджетный и ценный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также закусок. Еще из нее можно приготовить голубцы, они с этой капустой буду еще нежнее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, а крабовыми палочками и свежим огурцом.

Ингредиенты:

капуста пекинская

крабовые палочки

яйца

свежий огурец

твердый сыр

красная рыба

после каждого слоя майонез

кунжут

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, яйца, огурцы, крабовые палочки кубиком. Сыр натрите.

2. Соберите салат слоями: капуста, крабовые палочки, майонез, свежие огурцы, майонез, сыр, майонез, рыба и сверху кунжут.

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