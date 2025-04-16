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Салат из пекинской капусты и крабовых палочек: рецепт блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,0 т.
Рецепт салата

Пекинская капуста – очень бюджетный и ценный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также закусок. Еще из нее можно приготовить голубцы, они с этой капустой буду еще нежнее. 

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Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, а крабовыми палочками и свежим огурцом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • капуста пекинская
  • крабовые палочки
  • яйца
  • свежий огурец
  • твердый сыр
  • красная рыба 
  • после каждого слоя майонез
  • кунжут 

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко капусту, яйца, огурцы, крабовые палочки кубиком. Сыр натрите.

Приготовление блюда

2. Соберите салат слоями: капуста, крабовые палочки, майонез, свежие огурцы, майонез, сыр, майонез, рыба и сверху кунжут.

Готовый салат

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