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Салат из пекинской капусты и крабовых палочек: рецепт блюда для пасхального стола
Пекинская капуста – очень бюджетный и ценный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также закусок. Еще из нее можно приготовить голубцы, они с этой капустой буду еще нежнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, а крабовыми палочками и свежим огурцом.
Ингредиенты:
- капуста пекинская
- крабовые палочки
- яйца
- свежий огурец
- твердый сыр
- красная рыба
- после каждого слоя майонез
- кунжут
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, яйца, огурцы, крабовые палочки кубиком. Сыр натрите.
2. Соберите салат слоями: капуста, крабовые палочки, майонез, свежие огурцы, майонез, сыр, майонез, рыба и сверху кунжут.
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