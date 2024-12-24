С Рождеством: красивые картинки, поздравления, теплые пожелания и видео к празднику

Наступил светлый праздник – Рождество Христово. Для многих это время ожидания чуда, искренней веры и новых надежд. Рождество всегда было семейным праздником – дети и внуки традиционно приезжали в родительский дом, чтобы вместе встретить сочельник.

Видео дня

Даже если в этом году не все смогут собраться вместе, важно помнить, что даже несколько добрых слов или открытка подарят хорошее настроение и искренние улыбки. OBOZ.UA публикует красивые рождественские картинки и видео.

Праздничные открытки и картинки по случаю Рождества

Поздравительные видео на Рождество

Ранее OBOZ.UA публиковал лучшие украинские колядки, подходящие детям и взрослым.

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