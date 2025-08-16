С Ореховым спасом: красивые поздравления для близких

Ореховый или Третий спас завершает летний цикл спасов. Этот день сочетает христианскую традицию и народные обычаи сбора орехов и последнего урожая лета.

В народе говорят: "Пришел Спас – бери варежки про запас", ведь именно после этого праздника погода начинает меняться, приближая осень. Это тихий, уютный, благодарный день, когда принято вспоминать о родных, делиться добрым словом и посланиями тепла. OBOZ.UA собрал искренние поздравления с Ореховым Спасом, которые можно отправить родителям, друзьям, любимым или коллегам.

Поздравления в прозе

***

Поздравляю с Ореховым Спасом – праздником теплоты, благодарности и завершения лета. Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили мир, благополучие и взаимопонимание, чтобы здоровье было крепким, как спелый орех, а каждый день наполнялся светом, любовью и спокойствием.

***

Искренне поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет уют в сердце, покой в мысли, а тепло лета останется с тобой надолго. Желаю тебе крепкого здоровья, щедрости на добро, душевной гармонии и счастливых дней рядом с теми, кого любишь.

***

В день Орехового Спаса хочу пожелать тебе крепости духа, ясности в сердце и радости в каждом новом дне. Пусть жизнь дарит добрые плоды, как августовская земля – урожай, а в доме всегда будет уютно, светло и вкусно пахнет свежим хлебом.

***

Поздравляю тебя со Спасом! Желаю, чтобы каждое дело имело успех, каждая мечта находила путь к осуществлению, а рядом были искренние люди, с которыми хорошо в радости и надежно в трудностях. Пусть здоровье будет сильным, как ореховая скорлупа, а душа – щедрой, как земля в конце лета.

***

С Ореховым Спасом! Желаю тебе покоя в душе, тепла в доме и радости в сердце. Пусть все, что посеяно добром, прорастет благодарностью и счастьем. Пусть каждый день приносит вдохновение, поддержку и маленькие приятности, которые согревают больше солнца.

***

В этот августовский праздник желаю тебе, чтобы жизнь была наполнена смыслом, а каждый день приносил уверенность, внутреннюю силу и добрые вести. Пусть в твоем доме всегда будет хлеб, мир, искренние разговоры и уютная любовь, согревающая сердце.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот день будет началом новой доброты в твоей жизни, дарит гармонию, вдохновение и спокойствие. Пусть счастье не минует твой дом, а Бог благословляет тебя и твоих родных во всех добрых делах и начинаниях.

***

Искренне желаю, чтобы Ореховый Спас подарил тебе душевное равновесие, веру в лучшее и чувство благодарности за все, что имеешь. Пусть твоя жизнь будет богатой на любовь, надежных людей и теплые моменты, которые запоминаются надолго.

***

С праздником! Желаю тебе, чтобы этот Спас укрепил твое здоровье, подарил силы, а душа твоя расцвела спокойствием и радостью. Пусть каждый день будет с кем разделить хлеб, улыбку и добрые новости, а сердце никогда не забывает о благодарности.

***

В день Орехового Спаса желаю тебе тишины, в которой рождается мудрость, света, освещающего дорогу, и доброты, что делает жизнь теплее. Пусть этот день станет для тебя поводом остановиться, глубоко вдохнуть и почувствовать, как хорошо быть живым, любить и быть любимым.

Поздравление в стихах

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Міцного здоров'я бажаю!

Хлібний Спас добро несе –

Нехай збудеться усе!

Зі святом, будьте здорові!

***

З Горіховим Спасом вітаю!

Здоров'я й достатку бажаю!

Врожаю нашому краю!

Краси всім куточкам – полю та гаю!

***

Спас насипав нам горішків,

Ще добра й достатку трішки.

Хай встигає хліб і зерня.

Й щастя буде повсякденним!

