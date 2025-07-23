Успенский пост: что нельзя есть и делать

В августе верующие придерживаются особого периода духовного очищения – Успенского поста. Он предшествует одному из важнейших богородичных праздников – Успению Пресвятой Богородицы.

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Пост длится две недели, и хоть его продолжительность короче Великого или Рождественского, по строгости он им не уступает. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя есть и делать в этот период.

Когда начинается Успенский пост

Согласно новоюлианскому календарю Успенский пост начинается 1 августа и завершается 14 августа празднованием Успения Богородицы. Ранее, по старому стилю, пост длился с 14 по 27 августа.

Праздник Успения символизирует мирный переход Богородицы к вечной жизни – без телесной боли и страданий, в любви и благодати. Пост перед ним впервые упоминается еще в церковных документах V века.

Пищевые ограничения: что разрешено, а что под запретом

Успенский пост является строгим. На протяжении всех двух недель верующие воздерживаются от:

мяса;

молочных продуктов;

яиц;

рыбы (кроме одного исключения – 6 августа, праздника Преображения Господня, когда рыба разрешена).

Расписание питания следующее:

понедельник, среда, пятница – сухоедение (свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед, вода);

вторник и четверг – горячая пища без масла;

суббота и воскресенье – горячая пища с растительным маслом, разрешено также вино в умеренном количестве.

После завершения поста не следует сразу возвращаться к обильному рациону. Важно вводить новые блюда постепенно, чтобы не перегрузить желудок.

Пост не является обязательным для детей до 14 лет, беременных женщин, пожилых людей, лиц с серьезными хроническими заболеваниями.

Что нельзя делать в период поста

Пост – это не только о еде. Это прежде всего внутренняя работа над собой. Успенский пост призывает к сдержанности, милосердию, доброжелательности и искренней молитве. В этот период нельзя:

ругаться, ссориться, хранить обиду;

причинять боль словом или поступком;

злоупотреблять социальными сетями, развлечениями, чрезмерным шумом и болтовней;

игнорировать просьбы о помощи.

В то же время физический труд не запрещается. В сезон сельскохозяйственных работ разрешено собирать урожай, полоть, поливать, ухаживать за цветами, удобрять почву. Стоит избегать изнурительных действий, таких как вспашка или перекопка, вместо этого сосредоточиться на спокойных, полезных делах.

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