С Масленицей: красивые поздравления для родных и друзей

Сегодня начинается Масленица – праздничная неделя, которую мы всегда ждем с особым нетерпением. Традиционно эти семь дней символизируют собой переход от зимних холодов к весеннему межсезонью, а также приобретение солнцем все большей силы.

В религиозной традиции неделя Масленицы означает подготовку к Великому посту, когда верующие начинают ограничивать себя в потреблении мяса, но все еще могут лакомиться молочными продуктами. В любом случае Сыропустную неделю нужно провести весело, пожелав близким всего самого лучшего. OBOZ.UA поможет вам подобрать лучшие поздравления для тех, кого вы любите.

Стихотворные поздравления с Масленицей

Масляну святкували,

Люту зиму проводжали.

Були танці, були співи

Частування всім на диво.

Ой, яке ж то гарне свято –

Вас дозвольте привітати!

***

Масниця до нас прийшла,

Значить, скоро вже весна.

Веселись, гуляй, народ:

Пісні, танці, хоровод!

Всім бажаю я достатку,

Щоб жилося вам дуже солодко,

І вареників із маслом,

Щоб життя було прекрасним!

***

Весь народ радіє,

Бо настало свято,

Дочекались Колодія

Хлопці та дівчата.

Буде в нас гірка горілка

Вареники зі сметаною,

Щоб як пити – то не гірко,

Їсти – в роті тануло!

***

Ти на Масницю їж,

Ти на Масницю пий —

Щоб весело жилося,

Щоб хотілося і моглося.

***

Із Масницею вітаємо!

Усіляких гараздів бажаємо!

Варениками обʼїдайтеся

Зі щастям не розлучайтеся!

Бажаю вам за стіл присісти,

Вареників із сиром з'їсти,

Спалити бабу, зиму проводити,

Мене в недільний день простити.

***

Рідних, знайомих пригощай,

Образи людям всім прощай.

Бажаємо в ці дні не злитися,

Бути добрим і більше веселитися!

Веселые поздравления с Масленицей в прозе

Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как вкусный вареник, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.

***

Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние варенички с творогом!

***

Поздравляю с Масленицей. Живи, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

Грядет Великий пост, так пусть же веселье Масленицы запомнится до следующих праздников. Желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!

***

Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздниками вас!

***

Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гулянием и весельем! Пусть в эти дни и целый год в вашей душе цветет и благоухает весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и ломящихся от блюд столов!

