С Масленицей: красивые поздравления для родных и друзей
Сегодня начинается Масленица – праздничная неделя, которую мы всегда ждем с особым нетерпением. Традиционно эти семь дней символизируют собой переход от зимних холодов к весеннему межсезонью, а также приобретение солнцем все большей силы.
В религиозной традиции неделя Масленицы означает подготовку к Великому посту, когда верующие начинают ограничивать себя в потреблении мяса, но все еще могут лакомиться молочными продуктами. В любом случае Сыропустную неделю нужно провести весело, пожелав близким всего самого лучшего. OBOZ.UA поможет вам подобрать лучшие поздравления для тех, кого вы любите.
Стихотворные поздравления с Масленицей
Масляну святкували,
Люту зиму проводжали.
Були танці, були співи
Частування всім на диво.
Ой, яке ж то гарне свято –
Вас дозвольте привітати!
***
Масниця до нас прийшла,
Значить, скоро вже весна.
Веселись, гуляй, народ:
Пісні, танці, хоровод!
Всім бажаю я достатку,
Щоб жилося вам дуже солодко,
І вареників із маслом,
Щоб життя було прекрасним!
***
Весь народ радіє,
Бо настало свято,
Дочекались Колодія
Хлопці та дівчата.
Буде в нас гірка горілка
Вареники зі сметаною,
Щоб як пити – то не гірко,
Їсти – в роті тануло!
***
Ти на Масницю їж,
Ти на Масницю пий —
Щоб весело жилося,
Щоб хотілося і моглося.
***
Із Масницею вітаємо!
Усіляких гараздів бажаємо!
Варениками обʼїдайтеся
Зі щастям не розлучайтеся!
Бажаю вам за стіл присісти,
Вареників із сиром з'їсти,
Спалити бабу, зиму проводити,
Мене в недільний день простити.
***
Рідних, знайомих пригощай,
Образи людям всім прощай.
Бажаємо в ці дні не злитися,
Бути добрим і більше веселитися!
Веселые поздравления с Масленицей в прозе
Поздравляю с Масленицей! Пусть судьба всегда умасливает и бережет тебя. Пусть твоя жизнь будет яркой и сладкой, как мед, любовь – горячей, как вкусный вареник, а материальное благополучие – жирным, как домашняя сметанка.
***
Масленица – светлый и теплый праздник, сила которого способна творить чудеса! Пусть в этот день все печали, все невзгоды навсегда уйдут из вашего дома, желаю, чтобы ваша жизнь была такой же теплой, такой же сладкой, как сегодняшние варенички с творогом!
***
Поздравляю с Масленицей. Живи, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!
Грядет Великий пост, так пусть же веселье Масленицы запомнится до следующих праздников. Желаю, чтобы у вас Масленица прошла как по маслу. Со щедрой веселой Масленицей!
***
Желаем вам на Масленицу счастья и радостных хлопот. Пусть в душе поселится весна, а глаза сияют теплом и весельем. Желаем, чтобы ваша жизнь шла как по маслу, была легкой и насыщенной интересными моментами. С праздниками вас!
***
Поздравляем с Масленицей! Поздравляем с весной, с ярким солнышком, чистым небом, с народным гулянием и весельем! Пусть в эти дни и целый год в вашей душе цветет и благоухает весна! Пусть окружающий мир будет добрым и солнечным, пусть у вас появятся новые друзья, а старые станут еще ближе и роднее! Любви вам и взаимопонимания, веселых праздников и успешных будней, красоты и теплоты в отношениях, радости бытия и ломящихся от блюд столов!
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает каждый день Масленицы.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.