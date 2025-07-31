С криками и аплодисментами: участники митинга под Радой бурно отреагировали на принятие закона о возвращении независимости НАБУ и САП. Видео

Участники митинга, который проходит в четверг, 31 июля, под зданием Верховной Рады в Киеве, эмоционально отреагировали на принятие закона о независимости НАБУ и САП. Теперь антикоррупционным органам возвращены ключевые права, они снова имеют полную автономность в расследованиях.

Видео дня

Как передает корреспондент OBOZ.UA, после голосования за проект закона №13533 среди толпы, которая собралась у стен парламента, раздались крики и аплодисменты.

Детали

Участники акции в Киеве приветствовали событие эмоциональными возгласами и громкими овациями.

Затем они стали скандировать: "Власть – это народ".

Митингующие принесли на акцию плакаты с лозунгами "Коррупция убивает будущее", "Займитесь войной", "Примите закон", "Голосуй за №13533", "Изменимся или погибнем", "Дайте работать САП, БЭБ и НАБУ" и другие.

Что предшествовало

В четверг, 31 июля, Верховная Рада 330 голосами за основу и 331 – в целом приняла законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП.

Заседание транслировалось онлайн – впервые за время полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Перед голосованием в Раде произошла стычка между народными избранниками.

Участники митинга в четверг собрались в Мариинском парке и отправились в парламент перед голосованием за законопроект.

Нынешнее решение Рады стало противоположным тому, которое было принято 22 июля, когда депутаты проголосовали за законопроект 12414 об ограничении независимости НАБУ и САП.

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