С Днем защиты детей: теплые поздравления: теплые поздравления

Ежегодно 1 июня мир отмечает Международный день защиты детей - праздник, призванный напомнить о важности заботы о самых маленьких гражданах. Инициированный под эгидой ООН, этот день подчеркивает глобальную ответственность за защиту прав и свобод ребенка.

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Этот день - прекрасная возможность поблагодарить детей за их искренность, мечтательность и безграничную энергию. А еще - напомнить взрослым, что счастливое детство должно быть не исключением, а нормой для каждого.

OBOZ.UA предлагает лучшие поздравления по случаю праздника.

Поздравления с Днем защиты детей своими словами в прозе

С Днем защиты детей! Желаю каждому малышу счастливого детства, полного любви, тепла, улыбок и исполнения самых заветных желаний!

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Пусть все дети мира будут окружены заботой, лаской и добром. Желаю, чтобы их сердца всегда бились в радости, а глаза светились счастьем!

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Дорогие дети, вы - наши солнышки! Пусть ваша жизнь будет безопасной, яркой и наполненной чудесами каждый день!

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Поздравляю с Днем защиты детей! Желаю каждому ребенку расти в атмосфере мира, поддержки, радости и безграничной родительской любви!

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Пусть детский смех звучит в каждом доме, а все мечты маленьких сердец осуществляются легко и с любовью!

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С праздником, малыши! Пусть ваше детство будет сказочным, беззаботным и невероятно добрым, а рядом всегда будут искренние и заботливые люди!

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Сегодня ваш день, дети! Желаю вам ежедневно открывать мир с улыбкой, радостью и верой в чудо!

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Пусть каждый ребенок растет в мире, безопасности и любви. Желаю светлого будущего, которое вы сделаете еще лучше!

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Дорогие дети, вы делаете этот мир ярче! Пусть ваша жизнь будет полна добра, искренних объятий и радостных моментов!

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С Днем защиты детей! Пусть взрослые всегда помнят: лучшее, что они могут сделать - это дарить детям счастье, заботу и безусловную любовь.

SMS-поздравления с Днем защиты детей

С Днем защиты детей! Пусть твое детство будет счастливым и ярким!

Желаю тебе смеха, радости и много-много счастливых моментов в жизни!

Маленькое солнышко, будь всегда счастливым и улыбчивым Пусть каждый твой день будет веселым и волшебным!

Поздравляю с праздником! Желаю сладостей, друзей и хорошего настроения С праздником тебя, звездочка! Пусть все удается легко!

Расти здоровым, мечтай и верь в чудеса - они существуют!

Пусть твое сердце всегда будет согрето добром!

Ты - самое дорогое сокровище! Счастья тебе, радости и любви!

С Днем детей! Пусть мир будет добрым и ярким именно для всех детей нашей планеты!

Что пожелать на День защиты детей, картинки

Добавим, что в Украине День защиты детей будут отмечать 20 ноября - соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

OBOZ.UA предлагает еще несколько интересных способов поздравить ребенка с Днем защиты детей.

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