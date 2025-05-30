День защиты детей уже не в июне: новая дата в Украине

Важные изменения произошли в календаре украинских праздников: День защиты детей отныне будут отмечать не 1 июня, а 20 ноября. Это решение закреплено в указе президента Украины Владимира Зеленского №355/2025, который был подписан 30 мая 2025 года.

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Перенос даты имеет целью утвердить охрану детства как общенациональный приоритет и объединить усилия международного сообщества, направленные на защиту прав и интересов детей. Новая дата совпадает со Всемирным днем ребенка, который отмечается в память о Декларации прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.

Указ президента о Дне защиты детей

Согласно официальному документу, целью переноса Дня защиты детей является усиление и объединение усилий международного сообщества в сфере защиты прав и наилучших интересов ребенка. Также это решение будет способствовать реализации положений Конвенции о правах ребенка, которая является ключевым международным документом в этой сфере.

Новый указ №355/2025 отменяет предыдущий от 30 мая 1998 года № 568/98, который устанавливал дату 1 июня. Нововведение вступает в силу со дня его опубликования.

Когда День защиты детей

До этого времени Украина, как и многие другие постсоветские страны, отмечала День защиты детей 1 июня. Эта дата была распространенной в государствах бывшего Советского Союза, таких как Беларусь, Казахстан, Россия, а также в некоторых других бывших или нынешних коммунистических государствах (например, Албания, Куба, Китай).

В общем, 1 июня празднуют День защиты детей в 25 странах, которые восстановили независимость от СССР или отделились от Социалистической Федеративной Республики Югославия, а также в Чехословакии и Эфиопии после их расколов.

Новая дата - 20 ноября - выбрана неслучайно. Именно в этот день отмечается Всемирный день ребенка, который был установлен в память о принятии Декларации прав ребенка Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года. Этот международный день призван привлечь внимание к проблемам детей во всем мире и поощрить к действиям в защиту их прав. Присоединение Украины к этой международной дате символизирует синхронизацию национальных приоритетов с глобальными усилиями по утверждению прав ребенка.

OBOZ.UA предлагает несколько локаций, где вместе с детьми можно отметить День их защиты.

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