Руководство НОК Украины должно уйти в отставку после провала на Олимпиаде, – Сикалов

Зимняя Олимпиада-2026 в Италии завершилась для Украины абсолютной "точкой зеро" – нулем полученных медалей и полным отсутствием ответственности чиновников. Вместо системного анализа провала, власть и спортивные функционеры пытаются превратить поражение в медийный триумф, эксплуатируя образ жертвы и прикрываясь патриотическими лозунгами.

Об этом заявил представитель партии "Дія" Геннадий Сикалов, пишут "Укр новости" со ссылкой на блог. Он жестко раскритиковал Национальный олимпийский комитет и провел прямые параллели между развалом спорта и деградацией всей системы государственного управления.

По словам политика, подготовка олимпийцев обошлась налогоплательщикам минимум в 280 миллионов гривен, а в целом за четырехлетний цикл эта сумма может достигать 600 миллионов. В то же время руководство НОК во главе с Вадимом Гутцайтом и профильное министерство под руководством Матвея Бедного не обеспечили ни одного спортивного результата.

Сикалов отмечает, что вместо медалей главным "перформансом" Игр стал шлем скелетониста Владислава Гераскевича. По его мнению, борьба с российским влиянием необходима, однако спортсмен выбрал именно ту форму протеста, которая гарантировала вылет, хотя существовали и другие варианты. Власть же мгновенно использовала эту ситуацию в собственных интересах.

"Вместо пьедестала в Италии – трибуна Верховной Рады в Киеве. Вместо олимпийского металла – орден Свободы из рук Зеленского... Власть, не способная обеспечить профессиональный результат, мгновенно подхватила тему "шлема", чтобы прикрыть ею пустые карманы спортивных федераций и несостоятельность чиновников. НОК получил идеальную индульгенцию: "Мы не проиграли, мы просто слишком патриотичны для этого несправедливого мира", – подчеркивает представитель партии "Дія".

Геннадий Сикалов жестко осудил попытки чиновников стигматизировать украинцев как "нацию-жертву", которой навязывают культ слабости и предлагают гордиться собственной беспомощностью. Он напомнил, что украинские чемпионы – Александр Усик, Элина Свитолина и другие доказывают силу нации реальными победами, а не жалуясь на несправедливость.

По мнению политика, функционеры, которые провалили подготовку сборной, должны не просто уйти в отставку, а понести уголовную ответственность.

"Функционеры НОК, которые масштабно "обделились" и, подозреваю, тотально разворовали выделенные на подготовку миллионы, должны уйти в отставку немедленно. Без цветов и благодарностей... Должно быть открыто уголовное производство, проведен аудит... и применен механизм регресса: если профильные министры и руководители департаментов не обеспечили ни одной медали, они должны вернуть средства как за неэффективное использование. Ведь, как говорил Лобановский – результат на табло. И он нулевой", – говорится в публикации.

Автор блога выражает убеждение, что ситуация в НОК является отражением общей работы властной вертикали.

"Этот принцип касается не только спорта. Это принцип всей нынешней "воровской" вертикали. Если ты проспал начало большой войны, если в твоем ближайшем окружении годами работали российские агенты... если ты натравливал ручные спецслужбы на Главнокомандующего ВСУ и развел коррупцию... ты должен уйти", – подчеркивает политик.

Подытоживая, представитель партии "Дія" отметил, что Украине не нужны "героические дисквалификации" или пиарные "контрнаступления". Государству нужна сильная армия, мощная экономика и власть, которая умеет давать реальный результат, а не просто снимать сериалы для экранов смартфонов.