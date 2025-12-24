Рождество в Украине будет с морозами, но есть нюанс: синоптик рассказала, чего ждать. Карта

В четверг, 25 декабря, на Рождество в Украине ожидается настоящая зимняя погода с морозами. В предпраздничную ночь температура воздуха местами опустится до -13 градусов.

Видео дня

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Однако, уже с 26 декабря показатели на термометрах будут повышаться.

Прогноз погоды на Рождество

"Рождество в Украине будет с настоящими морозами! Ближайшей ночью в большинстве областей ожидается -5 – -13 градусов, завтра днем -3 – -8 градусов, на Закарпатье и в Крыму около нуля", – говорится в сообщении.

По словам синоптика, 25 декабря погоду в Украине будет определять антициклон, поэтому ожидается преимущественно сухая и местами солнечная погода.

В Киеве ночь на Рождество будет морозной – около -10 °C, а днем температура поднимется до -3 – -4 градусов.

"Уже сразу после Рождества, 26-го декабря, в Украину приедут атмосферные фронты – пойдет снег, усилится ветер, но и повысится температура воздуха", – предупредила Диденко.

Напомним, на Рождество в Украине ожидается ощутимое похолодание и морозы. По прогнозам синоптиков, теплая погода в начале недели сменится классическими зимними температурами именно на праздничные дни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что синоптик Виталий Постригань поразил прогнозом на Рождество в Украине. Впервые за три года в Украине в конце декабря ожидается изменение погодных процессов и приближается устойчивое похолодание и зимние условия именно к Рождеству Христовому.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!