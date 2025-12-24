Рождество 25 декабря или 7 января? В церкви дали ответ

На протяжении последних лет вопрос даты празднования Рождества вызывает немало дискуссий в обществе. Причиной этого стал переход украинских церквей на новый календарь.

Видео дня

Поэтому верующих все чаще интересует: когда же правильно праздновать Рождество – 25 декабря или 7 января? Стоит заметить, что в Библии вообще нет упоминаний о датах. OBOZ.UA рассказывает, что говорят по этому вопросу представители церкви.

Рождество Христово объединяет миллионы людей во всем мире. Однако в Украине сегодня сосуществуют две даты его празднования. Это произошло после календарной реформы, когда Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.

В то же время в церковной среде отмечают: дата празднования не должна становиться поводом для споров или раскола. На этом обращает внимание священник Алексей Филюк. По его словам, точной и безоговорочной даты рождения Христа не существует, ведь ее нет в Священном Писании.

"Но если вернуться в IV век, то церковь установила, что через девять месяцев после праздника Благовещения празднуется рождение Христа – 25 декабря", – объясняет священник.

Отец Алексей также отмечает: вопрос, когда именно праздновать Рождество, является личным выбором каждого человека и общины. Важнее даты остается само духовное содержание праздника – радость по поводу рождения Спасителя, любовь к ближнему и единство.

Священник отмечает, что утверждение о "католическом" Рождестве 25 декабря является ошибочным. Ведь католики также являются христианами, как и православные, а большинство православных церквей в мире празднует Рождество именно в этот день.

"Некоторые говорят, что 25 декабря – это католическое Рождество. А католики что, не христиане? Все христиане. Поэтому наиболее приближенная дата – именно 25 число", – подчеркивает он.

Таким образом, и 25 декабря, и 7 января остаются возможными датами празднования Рождества в Украине.

OBOZ.UA также рассказывал о традициях празднования Сочельника.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.