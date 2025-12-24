Христос рождается! История и традиции Сочельника в Украине

Сегодня с появлением на небе первой звезды в Украине начнется празднование Сочельника. Он знаменует собой завершение Рождественского поста и предшествует празднованию Рождества. Наши предки считали Сочельник одним из самых светлых праздников года.

OBOZ.UA рассказывает, когда в Украине отмечают этот праздник и почему изменилась его дата. А также поделимся основными традициями и символами Сочельника. Украинцы не зря веками, несмотря на запреты и ограничения, сохраняли обряды Сочельника, передавая их из поколения в поколение, поэтому и сегодня этот вечер остается символом единства, веры и семейного тепла.

Когда отмечают Сочельник

В Украине Сочельник отмечают 24 декабря, накануне Рождества Христова, которое по новому церковному календарю приходится на 25 декабря. Переход на эти даты состоялся в 2023 году, когда Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. До этого времени Сочельник традиционно праздновали 6 января, вместе с Рождеством 7 января по юлианскому стилю. Изменение даты стало частью более широкого календарного обновления, которое приблизило украинские рождественские традиции к большинству христианских церквей мира.

Как готовились к Сочельнику

Подготовка к Сочельнику в украинских семьях всегда была делом коллективным и начиналась заранее. Еще за несколько недель молодежь начинала изучать праздничные колядки и готовить рождественские вертепы. Также дом тщательно убирали к празднику.

На праздничный стол готовили исключительно постные блюда – Сочельник приходится на последний день поста, поэтому пищевые ограничения все еще действуют. В отдельных регионах готовили 12 блюд, каждое из которых имело символическое значение – их ассоциировали с месяцами года и с апостолами Христа. Однако такое кулинарное разнообразие было необязательным и придерживались его не везде. Главное, чтобы на праздничном столе стояла праздничная зерновая каша – кутья. Также к ужину непременно готовят узвар из сушеных фруктов. Среди других блюд могут быть постные вареники и голубцы, соленья, тушеные овощи, хлеб и тому подобное.

В подготовке к Сочельнику большую роль играли символы, каждый из которых имел отдельное значение. В доме в углу ставили дидуха – сноп из ржи или пшеницы, символизирующий дух предков, родовую память и надежду на урожай и достаток в новом году. Под праздничную скатерть клали сено – это символизировало ясли, в которых родился Иисус, а также считалось пожеланием благополучия для хозяйства. В доме часто подвешивали соломенные плетеные "пауки", которые олицетворяли космический порядок, гармонию и порядок в мире. Раскладывали специальные обереги и на столе. Их роль выполняли чеснок, соль, а порой хлеб или монеты. Все эти элементы создавали сакральное пространство, в котором сочетались христианские представления и древние аграрные верования.

Ужин в Сочельник

А когда на небе появлялась первая звезда, вся семья собиралась за столом. Ужин имел четкий порядок и глубокий обрядовый смысл. Начинали трапезу общей молитвой. Первым блюдом обязательно была кутья – только когда каждый член семьи пробовал эту символическую кашу, переходили к остальным блюдам.

Ужин проходил спокойно, без ссор и громких разговоров, ведь считалось, что настроение этого вечера определяет, каким будет весь следующий год. После трапезы часть блюд не убирали со стола. Их оставляли для душ умерших – считалось, что ночью они приходят на угощение. Семья тем временем готовилась принимать колядников или отправлялась колядовать сама.

