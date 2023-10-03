Почати цю розповідь можна лише приказкою, яку так люблять на росії "умер максим, ну и черт с ним". Саме так вальяжно та без емоційно констатують будь яку смерть на росії.

Я вже казала, що до 2014 го року мені було байдуже, як живе росія, хоча я жила у 25 км від україно-російського кордону, а моя дача у селі була взагалі у 12 км від кордону.

Луганщина перша зустрічала сонце в Україні й перша прийняла на себе удар від "братів". Можливо ось тому, що байдуже жила, не заглядаючи за той самий кордон, своїм життям, не зазираючи ні у чужий гаманець, ні у чужу тарілку супу.

Ні, ми звісно знали, як живе російське прикордоння, бо ж кожні вихідні з росії тяглася до Свердловська (Довжанськ) низка автівок з Ростовщини до українських магазинів та базару. А півміста були або росіяни, які отримали українське громадянство у 90-ті за місцем проживання, або мішані родини, де хтось з подружжя був росіянином. Але все одно, якось було не цікаве чуже життя.

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Все змінив 2014-й, коли росіяни вторглися у моє, та у життя інших мешканців Сходу України. Тоді відкриття пішли за відкриттями. Аж штормило від тих знань. Ми навчилися розбиратися між сортами кадирівців, бурятів, тих, хто називав себе руськими. Ми жахалися їх цінностям, скрепам, як вони їх називали. Ми не вірили, що до нас завітав фашизм, правда , під іншим прапором, в іншій формі та з мовою, язиком, який ми розуміли.

Згодом ми почали шукати відповідь на питання "за що вони нас так ненавидять", "як вони живуть, що стали такими", "як їх зрозуміти, щоб перемогти".

Відповіді на ці питання жахали.

Істоти, без будь якого самозбереження, ненависні та заздрісні, сповнені усіляких фобій. Жінки ненавиділи жінок та бажали одна одній насилля, смакували насилля, сміялися над віком, а секс вбачали лише, як покарання та неймовірну жорстокість. Як це там, мізогінія? Жінка, яка хоче побачити, як ґвалтують жінку. Жінка, яка принижує жінку. Десь я це бачила. У радянські часи та ще, коли читала про зґвалтування у тюрмах та колоніях. Коли жінки ґвалтували та калічили жінок.

Чоловіки, ненависні, заздрісні, які ненавиділи жінок. Діти, які ненавиділи батьків. Світ ненависті та заздрощів. світ приниження та рабства. А ще, це істоти, які прагнуть самознищення та смерті. Смерть введена у культ.

Це все жахало. Ми вже розуміли, що вони прийшли вбивати нас, але не розуміли, як вони ще не повбивали один одного.

Просто їх більше на більшій території, є народжуваність, то смертність, якось й не помічається. Насправді, росія це великі “вимирати", де люди живуть лише з однією ціллю, реалізувати свою смерть.

Я колись аналізувала цей феномен. Бо це реально феномен, країна, яка знищує своїх громадян та свою державність.

Колись, якщо там дійсно зміниться влада та почнеться повереннея до цивілізації, моралі та людяності, люди там заговорять про геноцид росіян, до якого привело правління путіна. Але, їх ніхто у світі не почує, бо усі будуть чути тільки спогади виживших у війні. Бо кількість злочинів, які здійснили росіяни, зітре зі світу будь який натяк на емпатію.

Але насправді, це так. За час керування путіна росія втратила значну кількість своїх громадян, бо умови життя на росії здебільшого реалізували мрію росіян вмерти.

Й якщо вже казати повну правду та показувати повну картину, то оця "гра в кальмара" це на росії з моменту приходу до влади більшовиків, червоних комісарів, які знищували росіян та національності, що входили добровільно чи примусового до складу срср.

Громадян срср вбивали мільйонами. Каторжна праця знищувала селян, побудовані з порушенням правил будівництва, безпеки підприємства, знищували робітників, експерименти з ядерною зброю знищували військових, люди доносами знищували людей, робітники знищували інтелігенцію. Ну, а ті, хто був краще розвинутий, ніж "діти Поволжя", наприклад, як українці чи мешканці країн балтії, тих знищували монотонно усі разом й робітники й селяни росії.

Історія срср, це історія злочинів та вбивств, яка тягнеться досі. Бо ж ніхто не зупинив, не викреслив з світової спільноти, не допоміг, не постидав. Хоча на цей час я не вірю, що будь який міжнародний осуд тоді, міг би змінити цих людей.

Кожен "вождь" на росії мав за мету знищити якомога більше росіян. Після розпаду тюрми народів, це знищення велося більш приховано, якщо йдеться про знищення тих країн, яким вдалося втекти з під "опеки", а ось знищення самих росіян не зупинялося, велося відкрито та масштабно.

Кажучи про війну та свої "біди", росіяни завжди починають з "теорії зради", перекладаючи провину за "біди" росії, занепад та високу смертність на умовних зовнішніх ворогів, які оточують росію: це й євреї, й англосакси, й США, Госдеп, НАТО, й українці, й фашисти, й рептілоїди, й масони, й Ілон Маск, який симпатизує росії, там є ворог. Тобто усі, усі, усі у світі "напали на бідну росію". Однак, ніхто з росіян не каже й не думає про те, що знищує їх ось та кремлівська верхівка, кооператив "Озеро", яке захопило владу й просто методично знищує росіян.

Чому, я не знаю. Однак, якщо проаналізувати усі дії путіна, це просто геноцид росіян та дії, спрямовані на знищення росії, як держави. То вже най росіяни вибирають, хто він, містер путін, рептілоїд, масон, Госдеп, НАТО, чи англосакс. З огляду на те, як путін ненавидить євреїв, то ще й фашист.

За часи правління путіна на росії смертність більше у вісім разів ніж народжуваність. Знищені майже усі галузі підприємств, міжнародна довіра та імідж. А росіяни доведені до стану "вмри, або вмри", бо вже є дефіцит ліків, вакцин, їжі, грошей. Он, пенсіонерів дозволили годувати просрочненими продуктами харчування. Виправдовують канібалізм. Мовляв, та нічого страшного, аби смачно було.

Російські “вимирати“.

Ще б 15 років назад, я б переймалася з цього приводу, бо це антилюдське поводження з людьми, це фашизм, який має бути покараний. Бо ж ми, нація емпатів, емоційних людей, які співчувають та живуть постійною підтримкою один одного.

Зараз я радію з новин, що росія вимирає. Радію, що у росіян не буде ліків, вакцин, нічим буде ремонтувати літаки й робочі лінії підприємств. Що ще кілька років й на росії не буде комп’ютерів, телефонів. Натуральної їжі, якісних ліків та побутової техніки. Бо зрештою світ втомиться від постійних російських "на Берлін" й закриє її такою щільною залізною завісою, що навіть шпаринки не залишиться.

І якщо у часи срср Захід приймав біженців з радянського союзу, приймав біженців, бо розумів, що втікає інтелігенція, творчі талановиті люди, художники, поети, спортсмени, вчені. Втікають, бо їх товариші гниють у концтаборах радянського гетто.

Зараз такого не буде, бо усі на росії є злочинцями та дітьми путінської системи.

А час, коли з росії будуть тікати, він вже наближається, російська попса, театрали, художники, письменники, так звані ліберали, яких я зву політичні заробітчани-хамелеони, он, навіть льотчики та вертольотчики, побігли з росії з криками "я не такий, як путін". Далі буде зростати. Бо ж до гарного життя, яке вони презирають та хочуть знищити, побіжать хворі, голодні. Побіжать з вереском звинувачень "дай, ти винен, ти зобов’язаний дати, бо ж ми вмираємо". Світ буде штормити від звинувачень "бедных, мирных, ни в чем не виноватых русских, которым должны".

Це зараз вони такі веселі, шуткують про "нам и подорожник лекарство", "не смішите наши искандеры", "русской жопе лопух, как вата". А завтра вони будуть шукати будь яку шпаринку у той, "загниваючий" світ, на який вони вже 100 років ллють бруд.

На росії зникли вакцини профілактики поліомієліту для дітей. Виробник цієї вакцини російське підприємство, яке працювало на імпортних складниках. Простіше кажучи, просто пакували виготовлені вакцини з великої ємності у маленькі ампули.

Але й падає попит на вакцини, бо ж гарно на знищення росіян працює не тільки російських виробник "ліків", а й церква. Яка забороняє росіянам вакцинувати дітей, а радить обходитися святою водою та молитвою.

Що ж, більше інвалідів, це теж гарно, бо через декілька років, армія росії не отримає "пополняшек" для майбутніх війн.

А для війн треба гроші. Багато грошей. Де їх взяти, коли в країну перестали поступати долари? Звісно ж з росіян, тим більше, що росіяни не привчені до гарної медицини, ліків та лікування. А народжувати баби, будуть й у полі. Саме тому гроші на війну взяли з медицини, культури, театрів, у вчених, у винахідників.

Це звузить для росії "коридори маневрування та розвитку", зменшить кількість росіян, зменшить кількість винаходів та наукових відкриттів, але, загалом, це теж нам на руку. А ось росіянам треба вчитися жити по- руськи, по-скрепам, бо вчать так жити інших, то, ось вам, на своєму прикладі покажіть, як це, втирати ср*ку лопухом, лікуватися подорожником та святою водою, та взагалі, жити у печерах, без будь якої цивілізації, як їх предки.

Уряд росії пустить "під ніж" усі ключові проекти охорони здоров’я. Уряд рф запускає секвестр видатків на всі ключові проекти розвитку медицини. У 2024 році витрати федеральної скарбниці за національним проектом "Охорона здоров’я" будуть урізані на 10% – з 321,3 до 289,9 млрд рублів, випливає з пояснювальної записки до закону про бюджет, який в п’ятницю був внесений до держдуми.

Під секвестр потраплять практично всі статті нацпроекту, який увійшов до переліку передвиборчих обіцянок путіна, коли той переобирався на четвертий термін 2018 року. Найбільше – 25,5 млрд рублів – бюджет планує заощадити на боротьбі з раком та модернізації регіональних поліклінік, з яких, за даними Рахункової палати, ще нещодавно кожна сьома перебувала в аварійному стані, кожна третя не мала каналізації, а у кожної другої – був відсутній водопровід.

Витрати за федеральним проектом "Модернізація первинної ланки охорони здоров’я в рф" скоротяться на 14% порівняно з 2023 роком і на 9% порівняно із затвердженим рік тому планом – до 81,64 млрд рублів.Федеральний проект "Боротьба з онкологічними захворюваннями" схудне на 8% і 3% відповідно, до 147,4 млрд рублів. Порівняно з 2023 роком він втратить 12,5 млрд рублів фінансування.

Витрати на розвиток дитячої охорони здоров’я скоротяться майже вдвічі – з 195 до 10200000000 рублів; на розвиток первинної медичної допомоги – на 20%, до 7,677 млрд рублів.

Витрати на цифровізацію медицини (створення єдиної державної системи у сфері охорони здоров’я, ЄДІСЗ) зменшаться на 5% порівняно з 2023 роком та майже на 10% порівняно з початковим планом – до 11,36 млрд рублів.

Витрати створення мережі національних медичних центрів і впровадження інноваційних технологій проти плану зменшать на 10%, до 9,9 млрд рублів.

Деякі суміжні проекти взагалі потрапили під ліквідацію. Так, наприклад, держпрограма підтримки виробництва ліків з 2024 року повністю втратить фінансування: цього року витрати на неї скоротили майже в 6 разів, до 1,3 млрд рублів, а з наступного — вирішили обнулити.

Загалом на медичному нацпроекті уряд планує заощадити 31 млрд. рублів.

Звісно ж, що скорочення витрат на ключові проекти охорони здоров’я матиме негативні наслідки для населення та системи охорони здоров’я загалом. Країну можуть накрити епідемії.

Урізаний бюджет призведе до зниження якості медичних послуг, відсутності необхідного обладнання та недостатнього фінансування витрат на лікарські препарати. Це негативно позначиться загальному рівні здоров’я нації.

Скорочення витрат призведе до скорочення кількості доступних медичних закладів та персоналу. Це викликатиме проблеми з часом очікування, а також ускладнить доступність медичної допомоги для віддалених районів та малозабезпечених груп населення. Без лікарів, ФАПів та лікарської допомоги, утому числі й "швидкої" залишаться тисячі населених пунктів.

Скорочення витрат на проекти, пов’язані з боротьбою з онкологічними захворюваннями та розвитком дитячої охорони здоров’я, знизить можливості у галузі профілактики та раннього виявлення захворювань. Це призведе до збільшення захворюваності та пізнішої діагностики, що ускладнить лікування та підвищить витрати у майбутньому.

Скорочення фінансування призведе до затримки в реалізації планів модернізації та розвитку системи охорони здоров’я. Це ускладнить впровадження нових технологій, підвищення кваліфікації медичного персоналу та покращення загальної ефективності охорони здоров’я.

Загалом скорочення витрат на ключові проекти охорони здоров’я негативно позначиться на доступності, якості та ефективності медичних послуг, а також на загальному рівні здоров’я населення.

Фактично, це призведе до зростання смертності, зменшення народжуваності, та зростання людей з інвалідністю чи фізичними вадами. Невже це не геноцид? Чи прокинуться росіяни, коли дізнаються, що їм винесли приговор – вмерти за будь яких умов? Чи почнуть пошук винного?

Звісно ж, колись. Коли помре путін, зміниться склад "башен" кремля, а головне, коли багатії росії не зможуть лікуватися у "загнивающей" Європі й вкусять рідненьке: лопух, подорожник, святу воду, кадило та екстрасенсів.

Що оте прозріння дасть нам? Та нічого, а ось те, що наш ворог, який навіть після Перемоги нікуди не дінеться, бо ж у нас спільні кордони, геополітичне та географічне розташування, стане слабкішим, зменшить свою численність та боєздатність, то є гарно.

Цікаво, як буде реагувати толерантне та сліпе ООН, коли росіяни масово почнуть жалітися, що у них відсутня медицина й чи зголоситься хтось у світі лікувати російських аборигенів у печерах з місією доброї волі, чи все ж світ навчить ця війна, не годувати крокодила у період розмножувального гормонального вибуху?