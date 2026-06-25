Россия может готовить провокации с польской символикой в Украине – ЦПД

Страна-агрессор Россия может готовить провокации с использованием польской символики. Их враг стремится осуществить их на территории Украины, чтобы усилить напряженность в отношениях между Киевом и Варшавой.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующее задание по подготовке провокаций получило ГРУ РФ (центральный орган управления военной разведки).

По данным ЦПД, эти провокации россияне намерены осуществить в дни проведения Конференции по вопросам восстановления Украины. Мероприятие состоится 25-26 июня в польском Гданьске.

"Главная цель врага – политическая дестабилизация, создание напряженности и раскола между Польшей и Украиной", – говорится в сообщении.

Отметим, что в последние дни вокруг конференции в Гданьске развернулось много дискуссий. В частности, на фоне того, что участвовать в ней не пригласили президента Польши Кароля Навроцкого, хотя это мероприятие правительственного формата и предполагает участие делегаций от правительств стран.

От Украины на конференцию в Гданьске едет премьер-министр Юлия Свириденко. Она возглавит украинскую делегацию. Премьер-министр Польши Дональд Туск положительно оценил решение президента Украины Владимира Зеленского не принимать личное участие в мероприятии. Он назвал такой шаг "жестом деэскалации напряженности" на фоне недавнего обострения отношений между Киевом и Варшавой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше заявили о возможной подготовке Россией провокации "под чужим флагом", которая может быть использована в качестве повода для дальнейшей эскалации. Варшава считает такие действия потенциальным элементом гибридной тактики Москвы.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что Россия может готовить провокацию на собственной территории, которую выдадут за атаку со стороны других государств. По его мнению, подобный сценарий может быть использован как повод для новой волны агрессии.

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