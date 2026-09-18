Официальные заявления и политические соглашения – это универсальный язык, которым пользуются современные государства. Но его не всегда достаточно.

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Там, где политические аргументы уже не срабатывают, начинает говорить культура. Ведь иногда выставка, фильм или музыкальный фестиваль способны рассказать о стране гораздо больше, чем десятки дипломатических документов.

Механизм работы культурной дипломатии интуитивно понятен: она действует через эмоции, общие ценности и человеческий интерес. Но как сделать так, чтобы твоя культура глубоко заинтересовала человека, который о ней совершенно ничего не знает?

25 марта 2026 года исследователь и практик культурной дипломатии Артем Лупина получил официальную государственную регистрацию авторского права на Living Culture Method – фреймворк, который рассматривает культуру не как застывший набор традиций, а как живую систему, способную развиваться вместе с обществом.

Разработчик уверен: "Прежде чем представить свою культуру миру, нужно понять её внутреннее ядро". И речь здесь идёт не только об исторических событиях, национальной одежде или народных ремёслах. Но и, в частности, о ценностях и смыслах, которые формируют ощущение общей идентичности. Без этого, по мнению Лупины, культурная дипломатия рискует превратиться в декорацию.

"Сохранение аутентичности не означает, что культуру нужно законсервировать, – говорит украинский культурный стратег и почетный член Совета рецензентов научного журнала "Bulletin of Humanities". – Наоборот, традиции должны быть понятны современной аудитории, а это означает поиск новых форматов и возможностей увидеть связь между культурным наследием и собственной жизнью".

Метод "Living Culture", разработанный Артемом Лупиной, предполагает современное переосмысление культуры через музыку, кино, дизайн, образование, цифровые технологии и художественные проекты.

"Такие форматы позволяют привлечь иностранную аудиторию, поскольку предлагают не наблюдение за незнакомой культурой, а непосредственное участие в ней. В результате это приводит к созданию эмоциональных связей, разрушению стереотипов и формированию основы для дальнейшего сотрудничества", – объясняет практик культурной деятельности.

Эксперт уверен: "Очень важно таким образом объединять сообщества художников, исследователей, педагогов, общественные организации и диаспору". Именно диаспору он называет естественным мостом, который одновременно понимает культуру страны происхождения и среду страны проживания.

Подход Лупины имеет и научную основу. Он является автором статьи "Моделирование сценариев культурной устойчивости молодежи в условиях гибридных информационных угроз" и рецензентом нескольких научных рукописей, посвященных использованию личных свидетельств участников и очевидцев Революции Достоинства как источника для сохранения и более глубокого понимания событий 2013–2014 годов.

За свой вклад в развитие культуры, в частности за создание Living Culture Method, в апреле 2026 года Артем Лупина был награждён международным Орденом Святой Софии.

Без преувеличения, для Украины, которая противостоит не только военной агрессии, но и варварским попыткам присвоения и уничтожения культурного наследия, эта работа имеет стратегическое значение.