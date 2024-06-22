'Родители погибли, а меня принудительно вывезли в Россию': история Надежды из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Надежда Савенко родилась и жила в Мариуполе. В начале полномасштабного вторжения она и ее родители решили остаться дома. Они не предполагали, что в считанные дни их город враг превратит в ад. Самые родные люди Надежды погибли с разницей в несколько дней. Саму Надежду российские военные незаконно вывезли из Украины. Свою историю она доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Мама Надежды, Екатерина Савенко, с первых часов вторжения и до своего ранения вела дневник. Ее последние в жизни строки можно прочесть на отсканированных листах на портале Музея.

Близкие Надежды были уверены, что хуже, чем в начале российской агрессии в 2014 году, не будет. Однако очень скоро пришлось перебраться в подвал. А в конце марта возле их дома раздался громкий взрыв.

"Был прилет, мы почувствовали горящий дом. Папа выбежал на улицу, чтобы проверить ситуацию. В этот момент прилетело еще раз, и он погиб. Маму очень ранило. Люди помогли доставить ее в больницу", — вспоминает Надежда.

Она находилась с мамой в больнице несколько дней, пока российские войска не обстреляли и медицинское учреждение. Екатерина умерла через несколько дней. Надежду принудительно депортировали в РФ.

"На территории так называемой днр я проходила фильтрацию. Потом с помощью близких выбиралась через Россию в Украину, к тете. Мне кажется, что я до сих пор не смирилась с этим, что произошло. Но учусь с этим жить", – делится Надежда.

Ее история из первых уст здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.