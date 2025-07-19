Роалд Хоффман: лауреат Нобелевской премии, называющий Украину 'обетованной землей своего сердца'

В истории науки не так уж много украинцев – лауреатов Нобелевской премии, но они есть, и химик и литератор Роалд Хоффман – один из них. Он родился в Украине и, несмотря на то, что большая часть его жизни прошла за границей, называет нашу страну "обетованной землей своего сердца". В общей сложности Хоффман побывал на родине своих предков – дважды при Советском Союзе и трижды – при независимой Украине. По словам самого ученого, после ее обретения страна, несмотря на сложную экономическую ситуацию, изменилась к лучшему, что же до людей, то они остались так же дружелюбными, как и всегда. Неудивительно, что он принимает близко к сердцу все, что здесь происходит. В 2013 году Хоффман подписал обращение ученых мира в поддержку Евромайдана, а в марте 2022 года привлек к письму в поддержку Украины более половины всех живущих в мире нобелиатов, а это более ста выдающихся ученых.

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Счастливое спасение

Роалд Хоффман – родители назвали его в честь знаменитого путешественника, покорителя Южного полюса Руаля Амудсена – появился на свет 18 июля 1937 года в городе Золочев, входившем в то время в польское Тарнопольское воеводство, ныне он находится на территории Львовской области в Украине в еврейской семье. Его отец, Гилель Сафран, выпускник Львовского политеха, был инженером, мать, Клара Розен, учительницей. Через два года после рождения мальчика Золочев вошел в состав Советского Союза, что очень не понравилось его родителям – по воспоминаниям самого ученого, они не хотели жить при "извращенном коммунизме". Но главные испытания были у семьи впереди: с приходом фашистов они – в силу своей национальности – оказались в гетто, откуда их перевели в трудовой лагерь.

Понимая, что самым вероятным сценарием для его семьи является смерть, отец Роалда отважился на отчаянный шаг – он решил организовать жене и сыну побег. Ему удалось вывезти не только своих близких, но и еще нескольких человек, а сам, вернувшись в лагерь, пытался помочь другим арестантам, но был схвачен и – "за организацию массового побега" – расстрелян. Роалд с матерью не могли бы убежать далеко, и, скорее всего, их ждала бы незавидная участь, если бы директор школы в соседнем с Золочевом селе Унив Николай Дзюк не спрятал их на чердаке своего дома. В таких – невыносимых условиях Клара и Роалд прожили полтора года, но они выжили, и это было главным.

Много лет спустя, став мировой знаменитостью, Роалд добился того, что их спасителя и его жену Марию признали Праведников народов мира – такого звания удостаивались неевреи, спасавшие евреев во времена Холокоста. После бегства немцев сына с матерью переселили в Польшу, где его мать Клара снова вышла замуж. Павел Хоффман стал для Роалда вторым отцом, он всю жизнь относился к мальчику как к родному сыну. Из Польши семья начала долгий пусть в Новый Свет: сначала они перебрались в Чехословакию, затем в Австрию и Германию и, наконец, США.

Успехи в учебе и счастье в иной жизни

Когда они оказались в Нью-Йорке, Роалду было одиннадцать лет. Мальчик очень быстро выучил английский язык и поступил на учебу в престижную школу Stuyvesant, которая славилась – и славится тем, что создавала способным детям прекрасные условия для развития их талантов, не зря из нее вышли самые известные в США юристы, математики, физики, химики, в том числе – 14 (!) лауреатов Нобелевской премии. Хоффман не сразу понял, чем именно хочет заниматься в жизни – он преуспевал как в точных, так и в гуманитарных науках. В Колумбийском университете, в который Роалд поступил после окончания школы, он изучал медицину, одно время хотел сменить ее на историю искусств, но вскоре все-таки сосредоточился на химии. Именно по этому направлению Хоффман учился в аспирантуре Гарвардского университета, а затем получил стипендию от группы Квантовой химии и посещал занятия на острове Лидинг, рядом со Стокгольмом. Там он встретил офис-менеджера Еву Бьерьессон – через год, несмотря на протесты родителей Роалда, молодые люди поженились.

"Коррумпированность коммунистического режима" и "беспросветная бедность"

Когда Роалд сказал родителям, что собирается ехать на стажировку в Советский Союз, они пришли в ужас. Особенно сильно переживала мать, которая считала, что, раз ее сын родился в СССР, его тут же заберут в армию, но Хоффман, который задолго до это получил гражданство США, чувствовал себя настолько спокойно, что не только отправился в "империю зла", но и взял с собой жену. В Москве ему удалось поработать со знаменитым ученым – кстати, тоже родившемся на территории Украины, в Крыму – физиком-теоретиком, академиком Украинской Академии наук Александром Сергеевичем Давыдовым. Хоффману предлагали остаться в Советском Союзе, где обещали завидные условия для работы, но он отказался. В качестве причины того, почему он предпочел вернуться в США, ученый называл "коррумпированность коммунистического режима на всех его уровнях" и "беспросветную бедность", в которой живут советские люди.

"Мы перенесли некоторые идеи из физики в химию"

Вернувшись в США, Хоффман не только стал счастливым отцом двух детей – сына, которого назвали в честь его отца, Гилель Ян, и дочери Ингрид Елены, но и защитил докторскую диссертацию. Его научным руководителем был известный химик Уильям Нанн Липскомб. В Гарвардском университете он работал ассистентом Роберта Вудворда, вместе они сформулировал "правило Вудворда – Хоффмана" Его смысл в доступной для тех, кто не имеет отношения в науке, форме Роалд объяснял так: "Мы перенесли некоторые идеи из физики в химию, применив их в органических реакциях, что дало возможность сделать процесс создания некоторых молекул более легким". Именно за это открытие Роалд Хоффман получил Нобелевскую премию, которую по праву должен был разделить с ним Роберт Вудворд, но он скончался за два года до этого, а престижной наградой отмечают только живых. О том, что стал Нобелевским лауреатом, Хоффман узнал из утреннего выпуска новостей, когда чинил пробитое колесо своего автомобиля – в его гараже работало радио. Он ту же бросился домой, чтобы позвонить матери и рассказать ей о случившемся. Единственное, что омрачило их общую радость – смерть его отчима Павла Хоффмана, которого не стало за два дня до этого.

Не наукой единой

Надо сказать, что не только наука составляет сферу интересов Хоффмана – дает о себе знать и его тяга к искусству. Он пишет стихи – свет увидели уже пять его поэтических сборников, и пьесы, которые переведены на несколько языков – их ставят в театрах разных стран мира, и даже сочинения философского характера.