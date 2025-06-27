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Риет из скумбрии: как приготовить самую вкусную и полезную рыбную закуску

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
387
Риет из скумбрии: как приготовить самую вкусную и полезную рыбную закуску

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень быстро запечь в духовке и на огне, а также сделать из нее шашлык, суп, намазки.

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецепт вкусной закуски из запеченной скумбрии, с соленым и свежим огурцом. 

Сырая скумбрия

Ингредиенты: 

  • скумбрия – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • копченый чеснок
  • копченая паприка

Соус: 

  • огурец свежий – 100 г
  • огурец маринованный – 100 г
  • лук репчатый – 50 г
  • сливки 33% – 100 г
  • крем-сыр – 150 г

Способ приготовления: 

1. Скумбрию почистите, добавьте специи и запекайте до готовности.

Запеченная скумбрия

2. Соус: порежьте соленые и свежие огурцы, лук, добавьте сливки и крем-сыр, перемешайте.

Приготовление блюда

3. Добавьте к соусу скумбрию разобранную на волокна и перемешайте.

Готовая намазка

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