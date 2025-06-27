Риет из скумбрии: как приготовить самую вкусную и полезную рыбную закуску

Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень быстро запечь в духовке и на огне, а также сделать из нее шашлык, суп, намазки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецепт вкусной закуски из запеченной скумбрии, с соленым и свежим огурцом.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

копченый чеснок

копченая паприка

Соус:

огурец свежий – 100 г

огурец маринованный – 100 г

лук репчатый – 50 г

сливки 33% – 100 г

крем-сыр – 150 г

Способ приготовления:

1. Скумбрию почистите, добавьте специи и запекайте до готовности.

2. Соус: порежьте соленые и свежие огурцы, лук, добавьте сливки и крем-сыр, перемешайте.

3. Добавьте к соусу скумбрию разобранную на волокна и перемешайте.

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