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Риет из скумбрии: как приготовить самую вкусную и полезную рыбную закуску
Скумбрия – очень вкусная и полезная рыба, которую можно очень быстро запечь в духовке и на огне, а также сделать из нее шашлык, суп, намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецепт вкусной закуски из запеченной скумбрии, с соленым и свежим огурцом.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- копченый чеснок
- копченая паприка
Соус:
- огурец свежий – 100 г
- огурец маринованный – 100 г
- лук репчатый – 50 г
- сливки 33% – 100 г
- крем-сыр – 150 г
Способ приготовления:
1. Скумбрию почистите, добавьте специи и запекайте до готовности.
2. Соус: порежьте соленые и свежие огурцы, лук, добавьте сливки и крем-сыр, перемешайте.
3. Добавьте к соусу скумбрию разобранную на волокна и перемешайте.
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