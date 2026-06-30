Кого не могут мобилизовать в июле: полный список

В условиях действующего военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанными в Украине считаются мужчины в возрасте 25-60 лет. При этом актуальное законодательство содержит четкий перечень лиц, имеющих право на освобождение от выполнения воинской обязанности.

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Закон гарантирует право на освобождение от службы для целого ряда граждан. OBOZ.UA подробно разъясняет, кого не могут мобилизовать во втором месяце лета.

Что говорит закон

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" содержит ключевые нормы, которые определяет все категории граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Большинство лиц, перечисленных в статье 23, освобождаются от мобилизации только на время действия соответствующих оснований, например, пока ребенок не достигнет 18 лет, пока действует бронь или пока действует заключение военно-врачебной комиссии о временной непригодности.

При этом некоторые из граждан могут пойти на службу добровольно, исключительно по собственному желанию и по контракту.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", определены категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

Среди них:

– лица, непригодные к службе по состоянию здоровья по заключению ВВК (полный перечень болезней определен приказом Минобороны № 402);

– граждане с инвалидностью I, II или III группы;

– родители трех и более несовершеннолетних детей;

– опекуны и попечители детей, лишенных родительской опеки;

– те, чьи родители имеют инвалидность I–II группы, а также муж или жена с инвалидностью любой группы;

– родители несовершеннолетних детей с инвалидностью или взрослых детей с инвалидностью I–II группы;

– лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками, которые не могут самостоятельно себя обслуживать;

– студенты дневной или дуальной формы обучения в заведениях высшего образования, если они получают образование высшего уровня, чем уже имеют;

– те, у кого братья или сестры погибли или пропали без вести во время боевых действий с Россией (эта льгота распространяется как на полнородных, так и на неполнородных братьев и сестер);

– граждане, которые были освобождены из плена. Они могут присоединиться к службе только добровольно.

Кроме того, не подлежат мобилизации лица с бронированием от организации или предприятия, если их работа является критически важной для безопасности страны, экономики или социальной инфраструктуры.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как сняться с розыска ТЦК через приложение "Резерв+". В некоторых случаях отменить такой статус можно удаленно через приложение "Резерв+". В то же время отдельным военнообязанным для снятия с розыска придется лично обратиться в ТЦК.

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