Рекап пятого сезона 'Закрыл Раунд': вспоминаем самые интересные выпуски главного подкаста о технологиях

Технологический подкаст " Закрыл Раунд ", партнером которого является IT-компания FAVBET Tech, достался середине пятого сезона. Позади – 26 выпусков и десятки часов разговоров об инвестициях, стартапах и технологиях, а также обзор феноменов популярной культуры и интервью с людьми, изменяющими украинский рынок технологий. Вспоминаем самые популярные и резонансные из них.

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Первые эпизоды сезона начались глубокими разборами кейсов мировых и украинских компаний и знаковых персон: как Сэм Альтман превратил OpenAI в коммерческий феномен, почему стартапам жизненно необходимый креатив (рассказывает Игорь Финашкин из I AM IDEA) и что происходит, когда технологические гиганты слишком сильны, как Google.

Далее ведущие "Закрыл Раунд" подробно разобрали как крупнейший венчурный фонд Softbank "слив" 100 миллиардов долларов, как Виктория Тигипко создала успешный инвестпортфель TA Ventures, а также поговорили о влиянии Питера Тиля на американские выборы и феномен популярности вертикальных микросериалов украинского.

Одним из популярнейших выпусков сезона стал эксклюзив с Михаилом Федоровым, министром цифровой трансформации Украины, который поделился деталями работы Минцифры, развитием проекта "Действие" и собственными секретами производительности. Не менее активно зрители просматривали выпуски о стартап-нише по версии Y Combinator, инвестиционных стратегиях Андрея Федорова, а также об успехе необанка для криптовалют и кейс Stripe — самого дорогого финтеха мира.

КАК МИХАИЛ ФЕДОРОВ УПРАВЛЯЕТ МИНЦИФРОЮ

"В пятом сезоне мы взялись рассказывать не только о традиционных технологических проектах, таких как SoftBank, инвестициях в отрасль, но и о том, как технологический мир влияет на классические индустрии, например, создание вертикальных сериалов или как социальные сети сделали Formula 1 снова популярной. Очень интересно в таком разбираться ", – говорит соавтор Илья Кабачинский.

Самые свежие выпуски посвятили горячим технологическим новостям и трендам: большому соглашению о поглощении Uklon и Tabletki.ua компанией "Киевстар", феномену китайского AI-гиганта DeepSeek, а также влиянию популярных подкастеров на политику США ("Как Джо Роган" и подкастеры). Кроме этого, пообщались Альной Мисько об успехе украинского стартапа Fuelfinance и с экс-президентом "Киевстар" Петра Чернышева о его подходе к технологическим инвестициям.

"В новом сезоне мы начали приглашать гостей, рассказывающих о нишах, например, как работают платежи. Оказалось, аудитории это интересно, просмотры – большие, а главное, органические ", – добавляет соавтор подкаста Антон Полесков.

Антон Полесков и Илья Кабачинский убеждают, что впереди зрителей ожидает еще больше интересных гостей и неожиданных тем. " У нас уже столько гостей впереди, наш монтажер уже работает даже по выходным. Похоже, что мы не охватили даже 3% тех, кого можем позвать " – говорят ведущие.

Постоянный партнер подкаста – ИТ-компания с украинским ДНК FAVBET Tech, разработчик решений для индустрии развлечений и активный участник технологического комьюнити Украины. Компания является резидентом Дія.City, выступает участником Ассоциации "IT Ukraine". FAVBET Tech входит в топ-50 продуктовых IT-компаний Украины.