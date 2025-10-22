Рейтинг самых опасных знаков зодиака по версии астрологов: кого стоит бояться

Каждый знак зодиака имеет темную сторону – даже те, кто кажется безгранично милым и дружелюбным.

Поскольку энергия знака зодиака проявляется по-разному, никогда не следует судить кого-то по его знаку. Однако полезно знать, что может довести каждый знак зодиака до предела. Какие знаки зодиака самые опасные, рассказали астрологи, пишет Yahoo.

Весы: интриганы

Из всех ваших друзей вы почти никогда не увидите Весов втянутыми в какую-то драму. Поскольку этот знак зодиака управляется Венерой, это не обязательно означает, что он склонен к конфликтам. В большинстве случаев Весы прячутся от них. Конечно, это меняется, если вы соревнуетесь с ними за лучший образ или за самую горячую красавицу. Если вы будете их подталкивать, Весы перейдут в режим интриги и найдут способ манипулировать ситуацией в свою пользу. В конце концов, они — скрытые социологи.

Рыбы: мечтательные саботажники

Милые и отзывчивые, Рыбы – одни из самых легких людей, с которыми очень просто поладить. Их сочувственная и нежная натура действительно делает их безобидными, но если вы нанесете им боль, они исчезнут с лица земли. И хотя это преимущественно тактика самозащиты, настоящая опасность здесь заключается в том, чтобы никогда не узнать, что произошло. Опасное влияние Рыб заключается в том, чтобы оставить вас ошеломленными и растерянными. Неплохо для знака, которым правит Нептун, планета магии.

Совет профессионала: не воспринимайте чувствительность Рыб на личный счет.

Стрелец: случайная угроза

Стрелец – самый оптимистичный знак, поэтому что может пойти не так со Стрельцом – в конце концов, они же друзья всех, не так ли? Под властью Юпитера, самой большой планеты, этот знак зодиака все делает с большим успехом. Каждый раз, когда проводишь время со Стрельцом, чего-то много: вечеринок, веселья, еды. Этот знак зодиака – случайная угроза, поэтому подумайте дважды, прежде чем соглашаться на их сумасшедшие планы.

Совет профессионала: подумайте дважды, прежде чем соглашаться со Стрельцом.

Телец: самый предсказуемый знак зодиака

Под управлением планеты любви Венеры, Телец по большей части легкомысленный. Знакомясь с ним, за короткое время можно легко понять, что ему понравится, а что не понравится, поскольку это знак зодиака, который любит рутину и повторение. Если вы будете раздражать Тельца, он легко вас подведет – в этом смысле он может быть бесконечно терпеливым. Если вы будете настаивать на том, чтобы нарушить его распорядок дня и комфорт, тогда удачи вам, потому что когда Телец превращается в Быка, он долго будет таить обиду!

Совет профессионала: знайте свои границы с Тельцом.

Лев: магнит для драмы

Нет ничего лучше времени, проведенного со Львом – они веселые, харизматичные и щедрые. Но так же, как Лев привлекает друзей и веселье, как бабочка к пламени, он также привлекает драму! Когда в жизни Льва что-то идет не так, все становится огненным, чрезвычайно быстро доходя до пика. Львы, которыми руководит Солнце, добросердечные, поэтому эти люди скорее будут разжигать скандал, чем наносить реальный вред – все это ради зрелища.

Совет профессионала: когда у Льва случается драма, наблюдайте за ней со стороны.

Рак: краб-защитник

На первый взгляд, Раки достаточно сентиментальны и безобидны, но не стоит их недооценивать на собственный страх и риск. Мягкие изнутри, но бронированные крепким панцирем, они будут яростно защищать людей, которых любят. Зацепите их семью, и вы пробудите их внутреннюю волну прилива. Когда Рак наносит ответный удар, это редко бывает громко, но всегда точно, гарантируя, что вы почувствуете сладкий вкус собственного лекарства.

Совет профессионала: никогда не критикуйте членов семьи Рака.

Дева: меркантильная перфекционистка

Опасный стиль Девы может быть довольно нервным, но он также может быть полезным. Этот знак, которым управляет Меркурий, заметит каждую малейшую ошибку, которую вы сделаете в электронной почте, отчете и даже во всей своей жизни. Прекрасно иметь Деву за друга; не так уж и хорошо иметь Деву за врага. Перфекционизм Девы может варьироваться от сдержанного обсессивно-компульсивного расстройства до компульсивного перфекционизма, поэтому лучше всего добиваться успеха, когда вы рядом с ней, особенно если вы работаете на нее.

Близнецы: социальный джокер

Опасность Близнецов проявляется в том, что они приходят на вечеринку с добрым близнецом, но покидают ее со злым близнецом. Плохая репутация Близнецов преимущественно носит социальный характер, поскольку многогранная личность этого знака зодиака многих ставит в состояние растерянности.

Совет профессионала: всегда имейте запасной план, когда проводите время с Близнецами.

Овен: вспыльчивый герой

Очень мало знаков зодиака так опасны, как Овен, поскольку они могут быть довольно импульсивными. Овны, которыми управляет Марс, планета гнева и действия, не из тех, с кем можно связаться. В худшем случае они будут действовать интенсивно с единственной целью конкуренции. В лучшем случае они будут защищать то, что их, или то, что они считают защищать. Особенно, если вы свяжетесь с чем-то или кем-то, кто для них важен, они моментально сбросят на вас бомбу замедленного действия.

Совет профессионала: никогда не испытывайте свою удачу с Овном.

Козерог: молчаливый стратег

Большинство людей считают Козерога скучным знаком, пока им не придется соревноваться с ним. Под властью сурового Сатурна, это - самый дисциплинированный и устойчивый знак зодиака, который никогда не сдается несмотря на все трудности. Будучи умными, старыми душами, они могут достичь чего угодно с очень малыми затратами. Самая опасная сторона Козерога функционирует как зеркало, которое показывает вам все способы, которыми вы или терпите неудачу, или не соответствуете настоящему чувству самообладания.

Совет профессионала: соревнуйтесь с Козерогом только тогда, когда вы уверены, что можете победить.

Скорпион: мастер манипуляций

Скорпион имеет плохую репутацию, и не без оснований! Под властью могущественного Плутона есть одни из самых динамичных людей, но с теми Скорпионами, которые все еще учатся управлять своей эмоциональной природой, не стоит связываться. Если вы причините им боль, они отомстят, манипулируя всеми причастными, а также ситуацией. Что еще хуже, им будет почти невозможно вас простить.

Совет профессионала: никогда, никогда не лгите Скорпиону.

Водолей: непредсказуемый бунтарь

Да, даже у модных Водолеев есть темная сторона. Под властью эксцентричного Урана, представители этого знака в основном легки в управлении — пока это не изменится! Хотя большинство из них беспристрастны, они по сути непоколебимы в своих мыслях. Вы можете думать, что у вас с ними хорошие отношения, когда вдруг они теряют связь с реальными причинами. Опасность Водолеев заключается в их непредсказуемости — они действуют нестандартно, что усложняет отношения.

Совет профессионала: будьте готовы к неожиданному, имея дело с Водолеем.

