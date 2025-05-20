Вместо собаки можно показать ее фото: как изменились правила регистрации домашних животных в ЦПАУ и какие штрафы грозят

В столичных Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) появилась новая услуга – "Регистрация домашних животных (котов и собак)". Киевляне начали волноваться: не получится ли так, что теперь придется дополнительно платить какие-то налоги на животных? Или квартплату повысят, посчитав кота полноправным жителем квартиры.

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Насколько оправданы подобные опасения – рассказывает OBOZ.UA.

Главная цель регистрации – санитарно-эпидемическое благополучие

В цивилизованных западных странах регистрация домашних животных обязательная, а сами они являются, так сказать, живой налогооблагаемой базой. В Германии, например, владельцы собак выплачивают около 400 миллионов евро ежегодно (налог на первого питомца – 120 евро в год, а на каждого следующего – 180 евро).

Налоги идут потом, в частности, на обустройство площадок для выгула животных, одноразовые пакетики для уборки после собаки, проведение каких-то ветеринарных мероприятий и так далее. Каждый муниципалитет самостоятельно решает, как тратить деньги, собранные с владельцев домашних животных.

"Во время прогулки полицейские могут проверить, зарегистрирована ли собака (об этом свидетельствует специальный жетон с регистрационным номером на ошейнике). За нарушение – штраф 1000 евро и принудительная регистрация. Но могут и собаку отобрать", – рассказывает OBOZ.UA бывшая харьковчанка Ольга Камышан, живущая сейчас в Германии.

И тут стоит отметить, что в регистрации домашних животных в Киеве через ЦПАУ нет ничего нового. Точнее – новизна просто в том, что теперь это можно сделать через центры предоставления админуслуг, а не как раньше – только в коммунальном предприятии "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

Обязательная регистрация собак в столице Украины существует уже 18 лет. После того, как вступили в действие "Правила содержания собак и кошек в Киеве", утвержденные решением Киевского городского совета №1079/3912 от 25 ноября 2007 года. Кошкам, кстати, сразу сделали послабление: их регистрировать можно, но по желанию. Депутаты тогда решили, что кошек их хозяева выгуливают редко, и зачем тогда заморачиваться с регистрацией.

Что касается дополнительного финансового бремени на владельцев домашних животных, то никаких специальных налогов на них в Украине никогда не было.

"Разве что до 2019 года, когда был принят закон "О жилищно-коммунальных услугах", в платежках владельцев зарегистрированных животных была графа "содержание животных". И они платили чуть большую квартплату. Но с тех пор данная норма была приостановлена", – рассказывает OBOZ.UA начальница сектора учета и регистрации КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Ксения Кобозева.

По ее словам, главная цель регистрации домашних животных – это контроль за вакцинацией, способствование санитарно-эпидемическому благополучию. И еще в случае, если домашний питомец потеряется, его будет легче найти: на оборотной стороне жетона есть QR-код, по которому можно узнать телефон владельца.

Вместо собаки теперь можно предъявить ее фото

Фактически все изменения в области регистрации домашних животных в Киеве касаются того факта, что ранее был один пункт регистрации, а теперь их более двадцати – по количеству ЦПАУ.

Для регистрации животного в Центре предоставления административных услуг владельцу (он должен иметь при себе паспорт и идентификационный код) нужны следующие документы:

– заполненное и подписанное заявление по форме №1 "Регистрация домашних животных" (соответствующий бланк выдается прямо в ЦПАУ);

– квитанция об оплате за регистрацию (услуга стоит 210 гривен – столько же, сколько и в больнице ветмедицины);

– цветная фотография животного в бумажном виде, формат 10х15;

– при наличии ветеринарного паспорта на животное – его копия: страницы, где указан владелец, описание и идентификация животного, а также отметка о последней прививке против бешенства.

Через пятнадцать дней в ЦПАУ должны быть готовы регистрационное удостоверение на домашнее животное, с уникальным номером, а также жетон. А все данные о домашнем любимце попадают в электронный реестр домашних животных, который в Киеве запустили еще в апреле 2019 года. На данный момент в нем зарегистрировано более 30 тысяч собак и кошек (собак – около 70%).

Единственное различие между регистрацией домашних животных в больнице ветеринарной медицины и в ЦПАУ – это то, что в первом случае нужно приводить животное с собой. Во втором случае достаточно только лишь цветной фотографии. Это мудрое решение. Только представьте: лето, жара, ЦПАУ, очереди, а тут еще и кошки с собаками веселятся.

Что касается штрафов за отсутствие регистрации, то они предусмотрены, но в реальности доказать нарушение довольно сложно. Кодекс Украины об административных правонарушениях в статье №154 "Нарушение правил содержания собак и котов" предусматривает за содержание незарегистрированных собак предупреждение или штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов. Но владелец всегда может сказать: "Вот как раз сейчас собрался идти регистрировать".

Стоит отметить, что новая услуга по регистрации животных в ЦПАУ набирает популярность. По крайней мере, только за первые два дня работы ею воспользовались около тысячи киевлян.