Как джипинг вредит высокогорным озерам Карпат: объяснение на конкретных примерах. Фото и видео

В карпатском высокогорье есть небольшие, но уникальные высокогорные озера, которые являются пережитками ледникового периода и которым, вероятно, около 10–15 тысяч лет. Однако из-за активного джипинга следующее поколение может вместо озер увидеть свалку.

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Об этом сообщает пресс-служба Природно-заповедного фонда Украины. Там объяснили, как катание на внедорожниках в такой местности может негативно сказаться на окружающей среде.

Как джипинг вредит окружающей среде

В качестве примера приводят озеро Апшинец в Раховском районе Закарпатской области, к западу от села Черная Тиса. Оно находится на северных склонах главного хребта массива Свидовец. Глубина озера – 3,3 м. Апшинец является памятником природы местного значения и входит в состав Апшинецкого заказника.

Исследователи и ученые Карпатского биосферного заповедника каждый раз, во время экспедиций, фиксируют здесь антропогенное воздействие на жизнь водоема. Однако наибольшую угрозу представляет проложенная грунтовая автомобильная дорога к озеру, где часто устраивают джипнинг.

Это приводит к разрушению экосистемы высокогорного озера, в частности, к разрушению и исчезновению популяции редких видов растений, которые растут только в озерной среде. Это связано с тем, что топливо и грязь попадают в озерную воду и на прилегающие территории.

В среде горных озёр и болот присутствует значительная доля мхов, способных задерживать от 30 до 90 % осадков. Как отмечается, это влияет на формирование поверхностных и подземных стоков, предотвращает образование селевых потоков, оползней и наводнений, а также предотвращает водную эрозию почв.Также качество нашей питьевой водынапрямую зависит от экологического состояния высокогорных озёр и болот, где берут начало горные ручьи и потоки, формирующие реки.

Что необходимо делать во время поездки к озеру:

В горных озерах запрещено купаться, мыть посуду, стирать одежду и другие вещи, ведь все это влияет на микрофлору водоема и приводит к исчезновению различных видов, обитающих там. Со временем такие озера могут даже начать "цвести";

и другие вещи, ведь все это влияет на микрофлору водоема и приводит к исчезновению различных видов, обитающих там. Со временем такие озера могут даже начать "цвести"; Перед походом узнать, где можно разложить палатку и развести костёр;

Не мусорить;

Не ездить в горы на джипах и другой технике . Когда тяжелая техника проезжает по влажным местам, она разрушает растительный покров и вызывает эрозию;

. Когда тяжелая техника проезжает по влажным местам, она разрушает растительный покров и вызывает эрозию; Внимательно изучать дорожные знаки во время таких маршрутов.

Ранее OBOZ.UA писал о том, чтов Ивано-Франковской области открыли первый пункт экологического контроля Государственной экологической инспекции Карпатского округа. Новый центр будет работать в Яремче и обслуживать сразу четыре общины, а его инспекторы будут контролировать незаконные вырубки леса, джипинг, загрязнение воды и другие нарушения природоохранного законодательства.

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