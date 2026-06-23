Будут бороться с джипингом и незаконными вырубками леса: в Яремче открыли первый пункт экологического контроля. Видео

В Ивано-Франковской области открыли первый пункт экологического контроля Государственной экологической инспекции Карпатского округа. Новый центр будет работать в Яремче и обслуживать сразу четыре общины, а его инспекторы будут контролировать незаконные вырубки леса, джипинг, загрязнение воды и другие нарушения природоохранного законодательства.

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Об этом во время открытия пункта сообщили представители Государственной экологической инспекции Карпатского округа. По их словам, пункт оснащен современной техникой.

Инспекторов обеспечили дронами и современным оборудованием

Пункт экологического контроля расположен в Яремче и оснащен современной техникой для выявления нарушений в сфере охраны окружающей среды.

По словам главного инспектора Государственной экологической инспекции Карпатского округа Ивана Кичеряка, специалисты будут использовать дроны, тепловизоры, GPS-оборудование и специальные средства для отбора проб почвы и воды.

Особое внимание будет уделяться точному установлению места нарушения и определению ответственных лиц.

"У нас есть GPS-устройство, с помощью которого можно точно определить место нарушения. Оно работает как через спутниковую, так и через GPS-связь. Погрешности вообще нет. Место нарушения определяется с точностью до одного метра, чтобы установить, чьи это земли, например, кто является субъектом хозяйствования. И можно сразу подключиться к кадастровой карте", – пояснил Кичеряк.

Патрулировать будут четыре общины

Как сообщил руководитель Госэкоинспекции Карпатского округа Сергей Гаевский, в новом центре будут работать пять инспекторов.

Они будут осуществлять контроль на территории Ворохтянской, Верховинской, Поляницкой и Яремчанской общин.

Основными направлениями работы станут борьба с незаконной вырубкой леса, джипингом в природоохранных зонах, загрязнением водоемов, замусориванием территорий и другими экологическими нарушениями.

"Они будут патрулировать с целью выявления и предотвращения административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Это — вырубка лесов, джипинг, загрязнение воды, замусоривание и другие нарушения", – отметил Гаевский.

Новый центр поможет быстрее реагировать на нарушения

Одной из причин открытия пункта именно в Яремче стала сложная география горных районов Прикарпатья.

По словам Сергея Гаевского, из-за значительных расстояний и труднодоступной местности инспекторам часто приходилось тратить несколько часов только на дорогу до места нарушения.

"В некоторые места Верховинского района из Ивано-Франковска нужно ехать пять часов. Если мы выезжаем из пункта экологического контроля в городе Яремче, то сокращаем это время уже на два часа", – пояснил руководитель инспекции.

Кроме того, новое подразделение оснащено пробоотборниками для воды и почвы, а также холодильным оборудованием для транспортировки образцов в лабораторию в Ивано-Франковске.

В Украине переходят к новой модели экологического контроля

Временный исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко сообщил, что такие центры создаются в рамках пилотного проекта, который правительство поддержало в прошлом году по предложению Минприроды и Госэкоинспекции.

В настоящее время в различных регионах страны уже работают восемь пунктов экологического контроля.

По словам Субботенко, проект реализуется при финансовой поддержке международных партнеров.

"Это новый формат работы экологической инспекции, который заключается в том, что мы переходим от устаревшей карательной модели к новой превентивной, предупредительной", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что постоянное присутствие инспекторов непосредственно в общинах позволяет быстрее выявлять проблемы и эффективнее реагировать на нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщить об экологических нарушениях

Жители региона смогут обращаться к инспекторам несколькими способами.

В частности, сообщить о незаконных вырубках, джипинге, загрязнении воды или других нарушениях можно:

по электронной почте;

лично в пункте экологического контроля в Яремче по адресу улица Свободы, 281;

через сервис и мобильное приложение "Экоугроза".

В Госэкоинспекции надеются, что новый центр поможет оперативнее реагировать на экологические проблемы Карпатского региона и усилит защиту природных ресурсов Прикарпатья.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области правоохранители раскрыли систематические преступления в лесной сфере, в частности речь идет о масштабных вырубках природоохранных лесов, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 36 млн грн. В настоящее время возбуждено 13 уголовных дел и объявлено 15 подозрений.

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