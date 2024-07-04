Раньше были популярны: слова, которых больше не услышишь в украинском языке

Любой язык – живой организм, активно меняющийся на протяжении всей жизни. И украинский – не исключение. В нем постоянно возникают новые слова и отмирают старые.

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Однако некоторые лексемы вполне заслуживают второй жизни. По крайней мере, так считает языковед и переводчик Александр Стукало, собравший десятку слов, которые можно было найти в украинской литературе 100-200 лет назад. Судя по всему, тогда они были в достаточно интенсивном употреблении, а сейчас сохранились разве что в фамилиях. Однако это достаточно колоритная лексика, которая заслуживает хотя бы того, чтобы мы с ней ознакомились. Кто знает, возможно некоторые из этих слов приживутся в вашем активном словаре и обогатят речь.

Вертоград

Этим словом еще до XVIII века называли сад. Языком его происхождения называют старославянский, куда оно попало из языка готов. Как указывает языковед, в готском слову "вертоград" отвечает слово aurtigards. Часть -gard- у славян превратилась в "град" и этим словом стали обозначать не только сад, но и вообще огороженную территорию, в частности город, который в те времена окружали стены. "У англичан, кстати, тот же gard эволюционировал в garden (город) и yard (двор), а aurtigard - в orchard (фруктовый сад)", - отмечает языковед.

Еродій

Лелека, бусол, чорногуз – у этой птицы хватает названий. Еродій – одно из них. Встретить это слово можно, например, у Григория Сковороды. Достаточно вспомнить его притчу "Вдячний еродій". "Належиться дещо сказати й про еродійську природу. Вони схожі на журавлів, але світліше мають пір’я й кораловий або світло-черлений ніс. Непримиренні вороги зміям і буфонам, себто — отруйним жабам. Ім’я сіє (’έρόδιος) походження еллінського, значить — боголюбний, римською — кіконіа, польською — боцян, малоросійською — гайстер", — пишет в ней философ.

Каштелян

Так называли управляющего замком или укрепленным городом. Каштелян выполнял функции главы администрации (гражданской или военной) в округе. Сейчас о таком человеке скорее скажут комендант. Кстати, обратите внимание, что в этом слове прослеживается связь с английским castle (замок).

Одесную, ошую

Этими словами указывали направление. Направо и налево соответственно. Происходят эти слова от славянских названий рук: десница – правая и шуйца – левая. Отсюда, кстати, происходит и слово "шульга", то есть человек, у которого доминирующей является левая рука. Под влиянием русского языка таких людей стали называть левшами, но сейчас более старый вариант возвращается в обиход.

Зеґар, дзиґар, дзигарі

Это слово означает "часы". Происходит оно от немецкого Seiger – песочные или водяные часы. Его переняли поляки и трансформировали в zegar. Они же придумали слово zegarmistrz – часовщик. Из польского лексема перекочевала и в украинский.

Рейментувати

Этот глагол означает управлять. Оно родственно слову "режим". Достаточно вспомнить английский regiment – полк. Руководителя называли рейментар. В казацкие времена так называли солдата польской армии или запорожского казака, а позже — вообще командира.

Тебенки

Сейчас это слово осталось разве что в фамилиях типа Тебенко, Потебня или Потебенько. А когда-то означало кожаные изделия для украшения седел.

Тертиця, тертичник, тартак

Тартаком в более давние времена называли лесопильню, пилораму или лесопильный завод. Слово было распространено не только в западных регионах – его можно встретить в частности в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко (1907-1909). Оно совершенно очевидно происходит от слова "тереть". А производными можно назвать "тертицю", то есть доску, и "тертичника" – того, кто ее пилит.

Увельбити

Это слово имеет польское происхождение и означает "очень любить", "обожать". Общий с ним корень вельб-/велеб- имеет современное "превелебний" – обращение к духовной личности.

Хандогий

Такая лексема существовала еще в старославянском языке. Там слово xǫdogъjь (так и читается — хандогий) имело несколько значений: опытный, умелый, мудрый, чистый, украшенный, нарядный. Общекоренное с ним слово "охандожность" означало чистоту и порядок. Пришло слово от германцев, которые на мудрого или умелого человека говорили handugs. Такая характеристика происходила от hand – рука.

Дальнейшие приключения слова в украинском тоже интересны. Со временем "хандогий" меняло звучание и написание и превратилось в "худоґий", а "хандожник" в "художник". Таким образом английское handy (искусный, умелый) напрямую связано с украинским "художником".

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