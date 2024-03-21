Очень надеюсь и верю в то, что однажды утром буду читать не о том, как россияне в очередной раз попытались поразить "нацистов" в Киеве, а о том, как Москва и Питер отбивались от ракетной атаки.

Посмотрю на фотографии и видео горящих домов в российских столицах, на искореженные авто, на испуганные лица путинских избирателей...

Рано или поздно война приходит в дом к тем, кто ее начинает. Вся эта эпопея по "собиранию русских земель", "восстановлению исторических границ", "ликвидации геополитической катастрофы" закончится плохо. Она уже плохо кончилась и сложно даже представить себе насколько тяжелыми и страшными будут последствия, что в короткой, что в далекой перспективе.

ГБшная мерзость, засевшая в Кремле, натворила таких дел, что придется разгребать ближайшие четверть века, а то и больше.

Запад платит за беспечность и жадность. Мы платим за беспечность и жадность. Но и Россия заплатит за жестокость, коварство, глупость и раболепие.

Заплатит и звонкой монетой, и потерянными десятилетиями прогресса, и человеческими жизнями...

Рано или поздно ракеты, выпущенные по Украине, долетят и до Москвы, и до Питера, и до Иркутска. Белгород, Воронеж, Курск - это только первые звоночки.

Хорошо это? Плохо?

Это справедливо.

Спросите у переживших сегодняшнее утро киевлян. Они точно знают.