Работал на границе: от российского удара по Черниговщине погиб инженер-лесовод. Фото

В результате российского массированного удара дронами по городу Новгород-Северский на Черниговщине погибли четыре человека. Среди них – 38-летний Владимир Салабута, который работал инженером по лесному хозяйству филиала "Северный лесной офис".

Во вторник, 21 октября, Владимир получил осколочное ранение грудной клетки возле дома, где проживал, и в тот же день умер. Его сердце остановилось около 17:00, сообщили коллеги погибшего украинца.

"Еще одну жизнь украинского лесовода забрала война, которую принесла Россия. Это одна болезненная потеря для коллектива филиала "Северный лесной офис" и для всей нашей большой лесоводческой семьи ГП "Леса Украины"", – говорится в сообщении.

Россияне убили лесовода настоящего профессионала и отца

Коллеги рассказали, что с Владимиром был спокойным, сдержанным и ответственным, настоящим профессионалом своего дела. С ним всегда было легко работать.

"Работал на границе, всегда отдавался работе полностью. Для всех нас это большой шок. Трудно принять, что его больше нет...", – отметили коллеги.

Владимир учился в Харьковском национальном аграрном университете им. В.В. Докучаева, который окончил в 2009 году.

После учебы работал в Краснохуторском лесничестве помощником лесничего, а затем занимал различные должности – администратора системы электронного учета, мастера на участке переработки древесины, инженера по лесным культурам и лесовосстановлению.

У погибшего мужа остались жена Вера и 5-летний сын Евгений.

Коллеги выразили искренние соболезнования семье и обязались поддерживать их.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 октября около 20 российских дронов типа "Шахед" атаковали Новгород-Северский Черниговской области. Предварительно известно о четырех погибших (все гражданские) и десяти раненых, среди которых – 10-летняя девочка.

Российские войска в ночь на 21 октября атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Черниговской области, было попадание в один из объектов энергосистемы, также поражен объект теплоснабжения.

Российский удар вызвал блэкаут в Чернигове, в городе нет воды. Также из-за вражеской атаки без света остались север Черниговщины и часть Славутича.

