Работа "Резерв+" возобновлена, но есть нюанс: что делать, если не работает

Работа приложения "Резерв+" возобновлена после технических проблем. Авторизация и основные функции сервиса снова работают в обычном режиме.

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В то же время отдельные пользователи все еще могут сталкиваться с трудностями при работе с приложением. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что нужно сделать пользователям "Резерв+"

Чтобы полноценно пользоваться "Резерв+", необходимо обновить приложение до последней версии. Скачать обновление можно через App Store или Google Play.

В Минобороны отметили, что у отдельных пользователей пока могут возникать проблемы при входе в приложение или использовании его функций. Команды продолжают работать над устранением этих сложностей.

Работу "Резерв+" удалось восстановить совместными усилиями команд Министерства обороны и Национального банка Украины.

В настоящее время сервис работает в штатном режиме, однако пользователям рекомендуется убедиться, что на их устройствах установлена самая новая версия приложения.

Напомним, во вторник, 1 сентября, "Резерв+" столкнулся с массовым сбоем: часть пользователей не могла авторизоваться после обновления приложения. Причиной стал автоматический перезапуск сертификата безопасности, а одновременный вход большого количества людей вызвал чрезмерную нагрузку на систему.

3 августа "Резерв+" уже сталкивался с сбоем: часть пользователей не могла авторизоваться в приложении и видела сообщение о технической проблеме. Тогда в Минобороны не называли причину неполадки, однако не исключали ее связь с техническим обновлением.

Как писал OBOZ.UA, в "Резерв+" появилась возможность получить уведомление "Повестка для сверки". Оно означает необходимость уточнить военно-учетные данные и не является электронной повесткой или автоматическим направлением на ВЛК.

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