Пытаются создать искусственный голод: в оккупированное Рубежное перестали завозить хлеб

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области российские захватчики пытаются создать искусственный голод. В город перестали завозить хлеб – все поставщики отказались это делать.

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При этом в других прифронтовых населенных пунктах такого не наблюдается. Об этом 9 июня сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

"Все поставщики внезапно отказались привозить в город хлеб. В других прифронтовых населенных пунктах такой ситуации не наблюдается. То есть целенаправленно было выбрано именно Рубежное", – подчеркнул он.

По словам Харченко, за четыре года оккупации Рубежного россияне даже не пытались восстановить работу местных пекарен. Причина этого заключается в том, что есть указание продвигать продукцию хлебозавода из Луганска.

Люди гибнут от голода в оккупации

Ранее мы писали о том, что в оккупированном городе Олешки Херсонской области с зимы наблюдается катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжения, ограничена медицинская помощь. Не хватает и еды – ее просто невозможно подвезти из-за опасности на дорогах.

Такая ситуация сложилась из-за сознательного терроризма Российской Федерации против мирного населения. Местные жители массово умирали от голода, холода и отсутствия медицинской помощи. Из-за постоянных обстрелов, минирования дорог и блокады города люди были вынуждены выживать в подвалах, ловить птиц и собирать дождевую воду.

В Олешках до сих пор критическая ситуация с продуктами, медикаментами и выплатами, а коммунальная инфраструктура разрушена. Сообщалось, что в городе остаются около двух тысяч человек, среди которых 47 детей.

Всего около шести тысяч гражданских, среди которых около 200 детей, нуждаются в эвакуации из Олешек и соседних населенных пунктов Херсонской области. Украинская сторона 15 мая обсудила этот вопрос с представителями РФ и сейчас ожидает дату прекращения огня для начала эвакуационных мероприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети показали, во что российские террористы превратили город Рубежное Луганской области. До полномасштабного вторжения РФ этот населенный пункт был центром химической и целлюлозно-бумажной промышленности Украины.

Однако с приходом "русского мира" в городе исчезла не только промышленность, но и большинство жилых домов. Теперь в Рубежном стоят руины, а на улицах захваченного города царит хаос, грязь и беспорядок.

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