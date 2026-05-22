'Ждем дату от российской стороны': Лубинец анонсировал начало эвакуации людей из оккупированных Олешек

Около шести тысяч гражданских, среди которых примерно 200 детей, нуждаются в эвакуации из временно оккупированных Олешек и соседних населенных пунктов Херсонской области. Украинская сторона 15 мая обсудила этот вопрос с представителями РФ и сейчас ожидает дату прекращения огня для начала эвакуационных мероприятий.

Видео дня

Об этом во время разговора с журналистами "Суспільне Херсон" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, людей планируют вывозить на подконтрольную Украине территорию, но из-за боевой ситуации переправа через реку пока невозможна.

"Мы нашли один вариант, который достаточно быстро реализуем. Граждане Украины должны быть сначала эвакуированы из непосредственно этих населенных пунктов в условно безопасное место, откуда их заберет украинская сторона и вернет на территорию, которую контролирует украинская власть", – объяснил Лубинец.

Безопасный маршрут

По словам омбудсмена, сейчас обсуждается несколько возможных маршрутов эвакуации. Один из них, как утверждает украинская сторона, уже готов к реализации после согласования режима прекращения огня.

Лубинец отметил, что люди на оккупированной территории пытаются выезжать и самостоятельно. Часть обращается за помощью к волонтерам. Но такие попытки остаются опасными, ведь российские военные полностью контролируют местность и минируют территории поблизости.

Он также сказал, что оккупационные силы воспринимают как угрозу даже гражданский транспорт. Поэтому эвакуация требует отдельных договоренностей и гарантий безопасности. И, похоже, переговоры продолжаются ежедневно.

Вопрос репатриации

Отдельно украинская и российская стороны обсуждали репатриацию тел погибших, в частности гражданских жителей Олешек и близлежащих населенных пунктов. Точное количество жертв пока неизвестно, поскольку проверить данные на оккупированной территории сложно.

"Я не хочу называть цифры, но, учитывая масштабы, речь может идти о достаточно большом количестве погибших", – сказал Лубинец.

По его словам, украинская сторона продолжает собирать информацию о людях, которые остаются в зоне боевых действий или пропали без вести. Часть данных получают через родственников, волонтеров и местных жителей, которые еще имеют связь с территорией левобережья.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA писал, что в оккупированных Алешках на Херсонщине зимой и весной 2026 года люди массово умирали от голода и холода. В городе до сих пор сохраняется критическая ситуация с продуктами, медикаментами и социальными выплатами, а значительная часть коммунальной инфраструктуры остается разрушенной.

По официальным данным, в Алешках остаются около двух тысяч человек, среди которых 47 детей. В то же время волонтеры предполагают, что реальное количество населения может быть еще меньше, поскольку часть жителей выехала или погибла.

О ситуации в оккупированном городе рассказала Татьяна Гасаненко в интервью проекту Крым.Реалии. По ее словам, жителям Олешек почти не доставляют продукты и лекарства, а получить даже обещанные оккупационными властями выплаты крайне сложно.

"Мне известно, что даже муку продавали стаканами, и стоила она достаточно дорого. Впрочем, денег в городе фактически нет", – сказала Гасаненко.

Она также подчеркнула, что для оформления помощи людям приходилось ехать в Скадовск по дороге, которая постоянно находилась под обстрелами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в оккупированных Алешках местные жители массово у мирали от голода, холода и отсутствия медицинской помощи. Из-за постоянных обстрелов, минирования дорог и блокады города люди были вынуждены выживать в подвалах, ловить птиц и собирать дождевую воду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!