Гуманитарная катастрофа в Олешках: Лубинец обратился к РФ и Красному Кресту насчет эвакуации гражданских

В оккупированном городе Олешки Херсонской области сохраняется катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжение, ограничена медицинская помощь. Не хватает и еды – ее в последнее время просто невозможно подвезти из-за опасности на дорогах.

Такая ситуация сложилась из-за сознательного терроризма Российской Федерации против мирного населения. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Город Олешки – не живет, а выживает! Люди вынуждены экономить каждый глоток воды и каждую крошку еды. А попытки доставки продуктов оборачиваются гибелью водителей или срывами перевозок из-за смертельной опасности на дорогах", – написал он.

Лубинец в начале марта уже обращался по поводу ситуации в Олешках к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в Международный Комитет Красного Креста. Однако почти за месяц ничего не изменилось.

Что происходит в Олешках

В конце февраля этого года руководитель Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко сообщала, что эвакуации из оккупированных Олешек нет из-за смертельного риска для волонтеров, которые спасали людей. В громаде на тот момент оставалось не более 6000 жителей.

С середины января 2026 года ситуация там резко обострилась. Гасаненко говорила, что за более чем полтора месяца в город удалось доставить продукты только один раз.

"За весь этот период, с середины января до сегодняшнего дня, мне известно только об одной доставке продуктов в Олешков", – рассказала она "Укринформу".

Все остальные попытки, по ее словам, заканчивались трагедиями. Люди погибали, пытаясь привезти в город хлеб. Руководительница ГВА подчеркивала, что ситуация фактически превратилась в блокаду гражданского населения.

Она отметила, что люди не имеют еды и качественной воды, отсутствуют электроэнергия, газ, тепло. Поиск дров для печей в холодное время года мог закончиться трагически из-за риска наткнуться на мины или другие взрывоопасные предметы.

Позиция Украины

В обращении к российской стороне Лубинец призвал обеспечить гуманитарный коридор для безопасной эвакуации гражданских из Олешек и окружающих населенных пунктов. Кроме того, омбудсман заявил о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права по защите гражданского населения.

В обращении к МККК он потребовал использовать их мандат для содействия установлению гуманитарного диалога между украинской и российской стороной, организации безопасного маршрута для эвакуации гражданских, а также обеспечения доступа гуманитарной помощи для людей, которые фактически остались без еды и воды.

Лубинец отметил, что почти за месяц ситуация не изменилась. Хотя государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а именно положений статей 55 и 59 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, должно обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и способствовать доставке гуманитарной помощи, РФ этого не делает.

"Украина борется за каждого своего гражданина. И мир должен дать четкую оценку этим действиям! А МККК должен перейти от наблюдения к решительным действиям – потому что цена промедления измеряется человеческими жизнями", – призвал он.

Уполномоченный по правам человека добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы международные партнеры поставили себя на место людей в Олешках. До 2022 года это был обычный город, где люди просыпались утром, вели детей в школу, работали.

"А сегодня — они просыпаются с единственной мыслью: хватит ли воды, чтобы прожить еще один день. Сегодня они до сих пор переживают террор, до сих пор переживают последствия подрыва Каховской ГЭС... И тогда возникает вопрос: это просто следствие войны? Нет. Это не случайность, а сознательные действия России!" – резюмировал омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине неподалеку Олешек произошел трагический инцидент: во время эвакуации местных жителей на мине подорвался автомобиль, в результате чего погиб водитель и пострадали пассажиры. Погибшим оказался Дмитрий Гранцев, известный в музыкальном сообществе под псевдонимом Thenaria.

