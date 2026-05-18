Люди голодают: сколько жителей осталось в оккупированных Россией Алешках

В оккупированных Алешках на Херсонщине зимой и весной 2026 года люди массово умирали от голода и холода. В городе до сих пор критическая ситуация с продуктами, медикаментами и выплатами, а коммунальная инфраструктура остается разрушенной. В городе остаются около двух тысяч человек, среди которых 47 детей. В то же время волонтеры говорят, что население может быть еще меньше.

О ситуации в оккупированном городе рассказала начальница Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью проекту Крым.Реалии. Она заявила, что жителям Алешек практически не доставляют продукты и медикаменты, а получить даже обещанные оккупационными властями выплаты очень сложно.

"Мне известно, что даже муку продавали стаканами, и стоила она достаточно дорого. Впрочем, денег в городе фактически нет", – сказала Гасаненко. Она также отметила, что для оформления помощи людям нужно ехать в Скадовск по дороге, которая постоянно находилась под обстрелами.

Опасная дорога

По словам руководительницы МВА, ситуация в Алешках остается критической уже длительное время. Люди пытаются выживать в условиях постоянной нехватки пищи и опасности. Иногда, говорит она, жители рискуют жизнью даже ради нескольких пакетов продуктов или гуманитарной помощи.

Гасаненко утверждает, что российские военные силой отбирают у людей продовольствие. По ее словам, были случаи, когда местных жителей убивали при попытках защитить свои запасы.

"Эти негодяи пытались отобрать еду и лишали жизни каждого, кто просто мешал им пройти в подвал, где хранились последние запасы для выживания. То, что происходит в городе – просто ужасно", – сказала она.

О подобных случаях также рассказала украинская журналистка Мария Семенченко, которая поддерживает связь с родственниками в Алешках. По ее словам, оккупанты били местного жителя прикладом после того, как нашли у него продукты.

"Его били прикладом и вытащили на улицу, но, услышав звук дрона, нападавшие покинули его и ушли", – рассказала Семенченко.

Массовая смертность

Волонтер и уроженка Олешек Ксения Архипова, которая помогает людям выезжать из города и координирует доставку продовольствия, ведет собственный список погибших. В него она вносит людей, которые умерли от голода, холода, атак дронов и расстрелов.

По словам Архиповой, только за эту зиму в Алешках погибли более 300 человек. Она говорит, что получает сообщения от родственников погибших почти постоянно.

"Более трехсот. Зима. И люди начали писать: "Пожалуйста, добавьте: моя мама погибла в октябре 2025 года"", – сказала волонтер.

Архипова также вспомнила случай, когда люди стояли в очереди за гуманитарной помощью еще с двух или трех часов ночи. По ее словам, проблема с едой в Алешках существует давно, а во время раздач помощи неоднократно происходили обстрелы.

"Стояла в очереди за гуманитарной помощью. Обстрел. Тогда погибли пять человек. Я знаю это", – рассказала она.

Ситуация в городе

11 мая волонтерам удалось эвакуировать из Олешек 32 человека. Но прорваться в город удается очень редко. За все время изоляции туда смогли заехать лишь несколько машин с продовольствием.

Татьяна Гасаненко заявила, что сейчас люди в Алешках снова голодают. И хотя отдельные волонтерские группы пытаются помогать местным жителям, возможности доставлять еду остаются ограниченными.

В администрации города говорят, что не могут назвать точное количество погибших. Без доступа к оккупированной территории провести полный подсчет невозможно. Но свидетельства местных жителей и волонтеров, которые поддерживают связь с городом, указывают на очень тяжелую гуманитарную ситуацию.

Иногда люди в Алешках неделями живут без нормального снабжения продуктами или лекарствами. А еще без стабильной связи и возможности безопасно выехать. И это, пожалуй, одна из самых тяжелых частей истории – когда город фактически остается отрезанным, а информация о погибших поступает отрывками, через знакомых или родственников.

Блокада города

Алешки на Херсонщине российские войска оккупировали в первый день полномасштабного вторжения России в Украину – 24 февраля 2022 года. Массово покидать город люди начали после подрыва российскими военными плотины Каховской ГЭС три года назад. Тогда, по данным городского головы Евгения Рищука, под водой оказалось около 90% территории Олешек.

Вода пришла ночью, когда большинство жителей города и соседних сел спали. Начальница Алешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко заявила, что точное количество погибших в результате наводнения до сих пор установить невозможно. До оккупации в Алешковской громаде проживало около 40 тысяч человек.

С декабря 2025 года Алешки находятся в фактической блокаде, говорят волонтеры и украинские чиновники. Дороги в город заминированы и находятся под постоянным огневым контролем, объясняют военные эксперты. Поэтому массовая эвакуация гражданских пока невозможна.

В городе фиксируют острую нехватку продуктов и медикаментов. Омбудсмен Дмитрий Лубинец и Международный комитет Красного Креста пытаются организовать эвакуацию людей из блокадного города.

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытаются создать безлюдную зону вблизи реки Днепр в Херсонской области. Чтобы воплотить свои планы, враг усиливает атаки по гражданским объектам, уничтожая населенные пункты и минируя дороги.

