Пьяные военные, пляжи с травой и вонь: что происходит на оккупированных курортах Азовского моря

Знаменитые украинские курорты Азовского моря Кирилловка и Бердянск уже третий год подряд пустуют. Пляжи пришли в упадок, гостиницы без туристов, часть из них разграблена, в других живут российские военные и боевики так называемых ЛНР и ДНР. На побережье – постоянные отключения света и воды.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Закрытые гостиницы и пустые пляжи

Нынче поселок Кирилловка, который до 2022 года пользовался огромной популярностью как детский курорт, стоит пустым. На улицах редко можно встретить местных жителей, а уж тем более немногочисленных отдыхающих. Третий год ржавеет колесо обозрения, зарастают травой пляжи, которые никто не чистит и не подвозит песок.

Многие гостиницы, гостевые дома и базы отдыха вдоль линии моря стоят пустыми. Лишь некоторые из них принимают гостей.

"Из 25 номеров у нас сейчас заняты только пять. Приехали люди из Донецка. Это последние отдыхающие в этом сезоне, думаю, больше уже никого не будет. В июле также было 5-7 номеров занято. Но на побережье работает лишь каждая десятая гостиница, хозяева других не видят смысла тратиться на открытие ради пары гостей. Часть гостиниц уже успели отжать военные, они там поселились. Некоторые дома просто отобрали у людей, которые выехали из оккупации", – на условиях анонимности поделился один из жителей поселка.

Отдыхающие жалуются на то, что в поселке много пьяных военных, которые орут, дерутся, справляют нужду где попало. Часто по ночам слышны пьяные разборки и выстрелы. Какой может быть отдых с детьми в такой обстановке? Тем более что даже днем над пляжами летают российские вертолеты, а по улицам поселка носятся российские танки.

"Приезжают в основном жители оккупированных Донецкой, Луганской областей. Среди них хватает бывших военных без рук, без ног, которые уже навоевались. Еще сами местные жители выходят на пляж, работы у них нет, то хоть искупаются в море да позагорают", – продолжает местный житель.

Начиная с августа в Азовском море полно медуз. Причем сейчас на некоторых пляжах приходится буквально проталкиваться сквозь них, чтобы дойти до относительно чистой воды. Это также не нравится туристам. Аквапарк открывается только в выходные дни, но и там людей немного.

В Бердянске пляжи заросли травой

Еще один некогда популярный украинский курорт Азовского моря – Бердянск. Сейчас город представляет собой жалкое зрелище. Абсолютно пустые улицы и пляжи, в городе ни души. Только в некоторых местах скучают бабушки, которые торгуют квасом.

В городе также не работает колесо обозрения, а российские военные даже не разрешили приехать цирку. Пустуют кафе и магазины. Приходят в упадок местные парки. Например, в парке Шмидта поломаны качели и карусели, грязная и запущенная беседка, вся подсветка сломана. Плитка на дорожках разбита.

Такая же ситуация и в парке "Молодежный". Неубранные аллеи и газоны, разбитые качели и деревянные скульптуры, подгнившие турники. Можно встретить пьяных, которые валяются прямо посреди улиц.

Не лучше выглядят и пляжи Бердянска. На их территории закрыты даже платные туалеты, многие кабинки для переодевания прогнили и вот-вот упадут. За детскими площадками вдоль пляжей никто не присматривает, поэтому качели тут сломаны, а железо прогнило.

На пляже лагеря "Красная гвоздика", который оккупанты назвали филиалом "Артека", трава проросла сквозь песок от бесхозяйственности. А на детском пляже "Лагуна" вода настолько грязная, что стала зеленой.

На всех пляжах обитают огромные медузы. Их настолько много, что они гниют на берегу и вокруг стоит ужасная вонь.

Видимо, именно о таком курорте мечтал президент РФ Владимир Путин, когда с пафосом заявил о строительстве нескольких современных курортов, в том числе и на оккупированных территориях.