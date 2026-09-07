Путевой лист в личном кабинете: ОККО предлагает B2B-клиентам новый бесплатный сервис

ОККО запустила для B2B-клиентов новый бесплатный сервис "Путевой лист", который позволяет заменить традиционные бумажные путевые листы на более удобный электронный формат, помогает планировать маршруты, контролировать работу автопарка, расход топлива и получать готовую аналитику в одной среде.

"Дорожный лист" доступен в личном кабинете ОККО B2B. За несколько кликов пользователь может спланировать рейс и сформировать маршрутный лист, в режиме онлайн отслеживать движение транспорта, продолжительность остановок и разгрузки, а также видеть ход выполнения маршрута.

Кроме того, сервис формирует аналитику по заданным параметрам, которая помогает оценивать эффективность работы автопарка, контролировать расход топлива, выявлять проблемные участки в маршрутах и находить возможности для оптимизации.

Сервис "Путевой лист" команда ОККО разработала на основе исследования потребностей компаний, имеющих собственные автопарки. Его функционал построен вокруг практических задач бизнеса – от планирования рейсов и контроля транспорта до сбора данных и их последующего анализа.

"Дорожный лист" стал следующим этапом развития цифровой экосистемы ОККО для бизнес-клиентов, в которую уже входят приложение OKKO B2B и раздел OKKO Driver в приложении Fishka.

Воспользоваться новым сервисом B2B-клиенты ОККО могут уже сейчас в личном кабинете ОККО B2B.

Если вы ещё не являетесь бизнес-клиентом ОККО, можно подписать договор онлайн или оставить заявку.