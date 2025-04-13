Пусть этот праздник принесет мир и надежду: Зеленский и Шмигаль поздравили иудеев с Песахом

Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмигаль поздравили еврейские общины с началом праздника Песах, который символизирует свободу и несокрушимый дух. В своих обращениях они выразили надежду на мир и восстановление безопасности для всех, кто страдает войной.

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Об этом глава государства написал в соцсети Х, а премьер в Telegram-канале. Зеленский отметил, что Песах является праздником освобождения, напоминающим о событиях, которые учат нас ценить свободу, бороться за нее и защищать свой народ.

"Приветствую иудеев, еврейские общины в Украине и мире со светлым праздником Песах. Многие вспоминают историю освобождения, выхода из неволи – событий, которые учат по-настоящему ценить свободу, бороться за нее и защищать народ. Пусть свобода и теплые эмоции царят в каждом сердце и безопасность будет восстановлена для всех, кто сейчас, к сожалению, страдает войной. Хаг Песах самеах!" – говорится в поздравлении.

Шмигаль в своем обращении подчеркнул, что празднование Песаха является не только временем для размышлений о свободе, но и моментом, когда еврейские общины Украины продолжают демонстрировать стойкость и преданность своим ценностям.

"Приветствую еврейскую общину с началом Песаха – праздника, символизирующего свободу, достоинство и несокрушимость духа. Во времена большого испытания для всей страны еврейские общины демонстрируют устойчивость, сплоченность и преданность своим ценностям. Вместе со всеми украинскими они помогают бороться против российского агрессора. Пусть этот праздник принесет мир и надежду. А память о свободе, обретенной через испытания, станет источником силы и вдохновения для всей страны. Хаг Песах самеах!" – отметил он.

Христианская Пасха тесно связана с иудейским праздником под названием Песах. Впрочем, несмотря на такое родство и близость дат празднования, они имеют разную историю и значение. OBOZ.UA рассказывал, что именно празднуют во время Песаха.

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