Когда еврейская Пасха в 2025 году: дата и традиции

Христианская Пасха тесно связана с иудейским праздником под названием Песах. Впрочем, несмотря на такое родство и близость дат празднования, они имеют разную историю и значение.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, что именно празднуют во время Песаха. А также когда этот еврейский праздник отмечается в 2025 году и с какими традициями он связан.

История Песаха

Песах – центральный праздник иудейского календаря. Он посвящен событиям, произошедшим примерно 3300 лет назад, и чтит ветхозаветного пророка Моисея и то, что он вывел народ Израиля из рабства египетского. Тогда он взял с собой на Землю обетованную всего 70 семей, которые впоследствии превратились в многомиллионный народ, представители которого живут теперь по всему миру.

Ветхий завет, который евреи называют Танах, пересказывает эту историю так. Сначала евреи поселились в египесткой земле Гошен, где были приняты очень тепло и приветливо. Однако увеличение их численности начало пугать фараона, поэтому он заставил своих гостей выполнять тяжелую физическую работу, стал разлучать семьи и приказал убивать новорожденных иудейских мальчиков.

В это темное время дочь фараона во время купания в Ниле выловила корзину с младенцем. Это был маленький еврейский мальчик Моисей, которого мать пыталась уберечь от гнева властителя Египта. Знатная девушка унесла его с собой и воспитала как собственного сына. Однако Моисей рос с сильным чувством связи с собственным народом. Его возмущали издевательства над евреями и однажды он убил смотрителя, который жестоко избивал его единоверца. Из-за этого Моисею пришлось бежать из Египта.

Став пастухом, однажды он увидел горящий и не сгоравший куст. Из него Моисей услышал голос бога, который повелел ему возвратиться в Египет и увести оттуда свой народ. Фараон, конечно, не захотел отдавать своих подданных Моисею. Тогда на Египет были посланы 10 жестоких кар – воды Нила превратились в кровь, на поля напала саранча, а на поселения вши, жабы и дикие звери, урожай поразил град, на Египет среди дня спустилась тьма, а напоследок погиб каждый первенец в семье. Лишь дома иудеев, отмеченные специальной меткой, обходил стороной ангел смерти.

Кстати, слово "Песах" на иврите означает "проходить мимо, пропускать". Другое его толкование – это "говорящие уста". На праздник каждый иудей должен вспомнить и рассказать об этой удивительной истории.

Выведя иудеев из Египта Моисей водил их по пустыне 40 лет. Все это время бог посылал своему народу пищу и воду, чтобы люди могли продолжать свой путь. А потом привел их на Землю обетованную.

Когда Песах празднуют в 2025 году

Песах является многодневным праздником. Он длится неделю – с вечера 14 числа месяца Нисана, когда еврейские семьи собираются на первый праздничный ужин (он называется седер). Первым днем празднований считается 15 число месяца Нисана.

Поскольку иудеи живут по солнечно-лунному календарю, даты в котором плавают, то и начало Песаха ежегодно несколько отличается. В 2025 году празднования начнутся 12 апреля и продлятся до 20 апреля. Торжества проходят 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами.

Традиции Песаха

Наиболее торжественными считаются первый и последний дни праздника. Остальные дни тоже проходят в радости и называются Холл ха-Моед.

Готовиться к Песаху начинают примерно за месяц – проводят генеральную уборку. Особое внимание уделяется тому, чтобы избавиться от всех продуктов и напитков, изготовленных на закваске. В доме не должно остаться ни крошки, ни капли. Во время празднования запрещено употреблять квасный хлеб, пиво и другие подобные продукты. Например, комбучу, кимчи или квашеную капусту нельзя даже вносить в дом. Во время каждой трапезы подают пресную мацу и другие соответствующие блюда.

Маца является главным блюдом на Песах. Она напоминает о том, как евреи бежали из египетского плена, не успев даже заквасить тесто на хлеб в дорогу. На столе также должны быть горькие травы, такие как хрен, в память о горечи рабства. А смесь фруктов и орехов символизирует глину, из которой порабощенные евреи делали кирпич для построек фараона. К тому же сладкое блюдо должно перебить горечь от предыдущих яств. Подают во время седера также овощи, мясо на кости, которое символизирует жертвенного ягненка, и приготовленные разными способами яйца.

Конечно, в Песах налагаются ограничения и на работу. В первый и последний день праздника работать нельзя вообще. Евреи только веселятся, общаются и посвящают время своим близким. В последний день в синагогах также проводят церемонию "разделения морских вод" в память о божественном чуде. Рассказывают, что бог развел перед Моисеем и его людьми воды Красного моря, когда они бежали от погони. Евреи смогли безопасно перейти водоем по дну, тогда как за ними волны сходились, уничтожая воинов, гнавшихся за ними на колесницах.

Связь с христианской Пасхой

А как же связаны Песах и Пасха? Согласно Евангелию, события Страстной недели разворачивались в Иерусалиме именно во время празднования Песаха. Поскольку Иисус был рожден и воспитан в иудейской традиции, он прибыл в город, чтобы отметить величайший праздник года. Но его самопожертвование принесло спасение человечеству и положило начало новой религиозной традиции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об удивительных пасхальных традициях разных стран мира.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.