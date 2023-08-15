Памʼятаєте історію з перевіркою окремих державних підприємств, про яку писав декілька тижнів тому? Так от, керівника відповідного управління відсторонили, ведеться службове розслідування.

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З наступного тижня ми спільно з Департаментом антикорупційної політики продовжуємо перевіряти інші державні підприємства. Відчуваю буде дуже багато цікавої інформації для правоохоронців.

Вчора на спільному засіданні Резніков Олексій підтвердив, що готовий до суттєвих змін та наведення порядку в цьому напрямку. Так далі продовжуватись не може.

Про результати повідомлю пізніше.

Також Міністр підтримує нашу з Олександром Геращенком ініціативу в питанні щодо постійного контролю за постачанням продуктів харчування до військовослужбовців. Адже всі розуміють, що низька ціна на продукти харчування, яку ми отримали після торгів на "Прозоро" є великою загрозою щодо виникнення різних корупційних схем (недовезення та підміна продуктів, товари низької якості, товари з простроченими термінами зберігання, можливі договорняки з "начпродами", тощо).

Наразі Громадська антикорупційна рада при МОУ спільно з Управлінням контролю за якістю постійно відслідковує і контролює питання постачання, щоб знизити зловживання у цій сфері.

Вже планується цілий ряд спільних перевірок, зокрема, з урахуванням тих скарг, які надходять від військових до антикорупційної ради.

Якщо у вас є реальні докази та підтвердження постачання неякісної продукції до в/ч, повідомляйте нас (надсилайте фото та відео): [email protected] та на мобільний меседжер: +380962715151