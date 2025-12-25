'Процесс уже необратимый': Епифаний сказал, сколько общин перешло в ПЦУ из Московского патриархата

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний прокомментировал процесс перехода религиозных общин из Московского патриархата в ПЦУ. По его словам, к единой поместной православной церкви присоединились уже более двух тысяч общин.

Об этом Епифаний сказал в телеэфире, передает "Укринформ". По его словам, этот процесс является сложным, однако пути назад уже нет.

"Всего в течение последних лет к Православной церкви Украины присоединились уже более двух тысяч религиозных общин из Московского патриархата. Процесс продолжается. Он уже необратим", – заявил митрополит.

Он объяснил, что сложности на этом пути возникают из-за того, что Русская православная церковь и страна-агрессор РФ оказывают противодействие. В частности, верующих до сих пор убеждают, что не нужно менять юрисдикцию, потому что неизвестно, мол, как завершится война России против Украины.

Епифаний напомнил, что диктатор Владимир Путин и патриарх Кирилл не скрывают того, что в войне против Украины используется и религиозное направление.

"Мы видим в средствах массовой информации, что в пунктах переговоров о мире также присутствует церковный вопрос. То есть сохранение существования так называемой Украинской православной церкви, которая является на самом деле Русской православной церковью в Украине. Поэтому государство заботится о том, чтобы религиозные организации в Украине не использовались напрямую страной-агрессором", – резюмировал митрополит.

Сколько церквей Московского патриархата до сих пор работают в Украине

Несмотря на войну с Россией и вступление в силу закона, запрещающего деятельность религиозных организаций, связанных с государством-агрессором, в Украине до сих пор остаются почти 8 тысяч церквей УПЦ МП. За четыре года полномасштабной войны в ПЦУ перешли чуть более 900 общин – и чем дольше длится война, тем менее активно происходит такой переход.

Мы писали о том, что сомнительное "лидерство" по концентрации подчиненных Московскому патриархату церквей в Украине удерживают Днепропетровщина, Винницкая область и Закарпатье.

Как сообщал OBOZ.UA, в общине на Ивано-Франковщине снова возникла дискуссия относительно даты празднования Рождества. Один из храмов Православной церкви Украины решил остаться на старом календаре, несмотря на общецерковный переход.

Это произошло в селе Космач – там верующие храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ будут праздновать Рождество 7 января 2026 года. Заявляется, что такое решение приняли после длительного обсуждения с прихожанами. В то же время часть общины все же настаивает на праздновании 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Из-за этого уже несколько лет празднования проходят раздельно: колядуют отдельно, посещают службы по очереди, а некоторые семьи не посещают друг друга во время праздников.

