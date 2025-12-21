В храме ПЦУ на Франковщине заявили, что будут праздновать Рождество 7 января

В общине на Ивано-Франковщине снова возникла дискуссия относительно даты празднования Рождества. Один из храмов Православной церкви Украины решил остаться на старом календаре, несмотря на общецерковный переход.

Видео дня

Решение приняли после длительного обсуждения с прихожанами. Об этом сообщает Общественное.

Детали

В селе Космач Ивано-Франковской области верующие храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ будут праздновать Рождество 7 января 2026 года.

Решение не переходить на новоюлианский календарь приняли 18 декабря во время круглого стола с участием прихожан, церковного руководства и представителей общины.

Председатель Космацкой общины Дмитрий Мохначук отметил, что в собрании участвовали две инициативные группы – сторонники и противники перехода на новый календарь, настоятель храма, председатель церковного комитета и представители местной власти.

Мохначук пояснил, что в соответствии с положениями Синода ПЦУ, если две трети прихожан выступают против перехода на новоюлианский календарь, приходу могут позволить остаться на старом стиле.

В результате в храме 25 декабря состоится богослужение за Украину, победу и военных, а рождественскую службу проведут 7 января.

Председатель уточнил, что обсуждение длилось более двух с половиной часов и далось непросто. Он отметил, что календарный вопрос вызвал напряжение среди жителей села, привел к конфликтам и разделению в семьях.

В то же время в пяти других храмах Космацкой общины – четырех ПЦУ и одном УГКЦ – Рождество будут праздновать 25 декабря. Ранее депутаты сельского совета рекомендовали всем церквям общины перейти на новоюлианский календарь, однако окончательное решение оставили за религиозными общинами.

Председатель общины отметил, что согласно Конституции Украины государство не вмешивается в дела религии, а местные власти могут лишь способствовать диалогу и давать рекомендации.

В Ивано-Франковской епархии ПЦУ о собрании в Космаче официально не знали, сообщил вице-канцлер епархии иеромонах Стефан (Козак). Он отметил, что решение Архиерейского собора ПЦУ предусматривает переход на новоюлианский календарь, но также позволяет приходам по желанию оставаться на старом стиле без определенного срока.

По словам священнослужителя, кроме Космача, на Прикарпатье еще два прихода на Городенковщине будут праздновать Рождество 7 января. Люди объясняют это привычкой и стремлением сохранить традиционный для себя порядок церковной жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, в Советском Союзе Рождество Христово прошло путь от самого популярного дореволюционного праздника до "классово чужого" врага, который выживал в подполье, а его восстановление произошло только благодаря давлению Второй мировой войны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.